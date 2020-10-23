Гонтарева довольна политикой НБУ под руководством Шевченко

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает политику действующего главы регулятора Кирилла Шевченко. Об этом она сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

"Когда выступал новый глава НБУ Шевченко, то мне понравилось, что он сказал об объеме финансирования банками государственного долга за счет покупки ОВГЗ, что он достиг максимально допустимого показателя 35% депозитной базы и выше не нужно идти. Здесь нет отката реформ и есть институциональная устойчивость Центробанка. Шевченко сегодня — как минимум сторонник правильных политик Центробанка", — сказала она.

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Гонтарева отметила, что в Украине с 2015 года стабильно рыночное курсообразование и очень устойчивый платежный баланс, и на этот счет у нее нет никаких страхов даже с учетом пандемии Covid-19. При этом она назвала рискованной гипотетическую замену Шевченко на другого человека.

"Политика гибкого курса валют, монетарная политика, политика инфляционного таргетирования — все они продолжают работать. И Нацбанк сегодня гордится доходностью нашей банковской системы, ее прозрачностью, капиталом этой системы, ликвидностью и всеми инструментами, которые мы делали. Ну, то есть, они гордятся нашими достижениями", — подчеркнула экс-глава НБУ.

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Гонтарева также выразила удовлетворение тем, что начал работать закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

"Мы видим, что так называемый "антиколомойский" закон в работе. И даже те суды, которые принимали решение о том, что Нацбанк вывел этих зомби (неплатежеспособные банки — Delo.ua) с рынка незаконно, ничего сделать не могут", — сказала она.

В то же время бывший руководитель НБУ обеспокоена политическими явлениями, происходящими вокруг регулятора. По ее словам, она видит "конкретное свертывание реформ" в Украине и возвращение Нацбанка к старым практикам.

"Когда у вас глава Центробанка кладет заявление на стол, я имею в виду Смолия, и говорит о политическом давлении, когда после этого 30 ведущих сотрудников Нацбанка, которых, поверьте, трудно было на рынке найти, тоже идут, когда идет этот бред с объявлением "выговоров" Сологубу и Рожковой и попытки их снять, а за них заступается международное сообщество, — сомневаться не приходится", — подчеркнула экс-начальница всех упомянутых.

Напомним, накануне правление НБУ лишило первого заместителя его главы Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Ранее, 16 октября, Совет Нацбанка не смог рассмотреть вопрос об отстранении с должности Рожковой по причине отсутствия кворума.

2 октября Совет НБУ решил объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Шевченко, голосовавший "за", объяснил объявление выговоров тем, что Рожкова и Сологуб нарушили "политику единого голоса".

Этот шаг осудило представительства МВФ и Евросоюза, а также посольство США в Украине.