В МВФ назвали реальный курс гривни к доллару

В Международном валютном фонде обнародовали данные по курсу украинской гривни к доллару по паритету покупательной способности.

В 2020 году этот курс составляет 7,33 грн/доллар, в то время как обменный — 27,20 грн/доллар, говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По информации МВФ, номинальный валовый внутренний продукт (ВВП) на одного украинца в 2020 году в текущих ценах составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности — $12,710 тысяч.

При этом ВВП Украины в 2020 году в текущих ценах составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности — $527,9 млрд.

В то же время, как свидетельствуют данные Глобального раунда Программы международных сопоставлений 2017 года Всемирного банка, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру. Данные относительно цен используются для расчета ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Известно, что для обеспечения расчетов Госстат предоставлял информацию относительно среднегодовых национальных цен и распределения валового внутреннего продукта (ВВП) по категориям конечного использования.

Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн. В январе 2020 года украинская гривня опустилась на 4 место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе.

Ранее сообщалось, что конфликт между Радой НБУ и Правлением НБУ, что разгорелся из-за выговора двум заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, не позволил 6 октября продавцам валюты и спекулянтам разогреть курс — доллар подешевел на межбанке с утренних 28,42/28,435 грн/доллар до 28,34/28,37 грн/доллар к концу сессии.