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Валюта 1 час назад

Гривня может укрепиться до курса 28 грн/доллар — аналитики

На минувшей неделе курс доллара к гривне просел на всех сегментах валютного рынка, общее снижение составило в среднем 20 копеек

Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ
Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ

На межбанковском валютном рынке курс гривни за неделю укрепился на 16 копеек. Если еще в понедельник, 5 октября, межбанк открывался курсом 28,39/28,41 грн за доллар, то уже в понедельник, 12 октября, на открытии торгов мы увидели котировки 28,23/28,25 грн за доллар.

Официальный курс доллара США, устанавливаемый Национальным банком Украины, снизился с 28,40 грн/доллар до 28,21 грн/доллар.

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"Тренд по доллару сменился на нисходящий. В случае, если НБУ будет проводить политику, схожую с прошлой неделей, и не будет выкупать излишек валюты, удерживая курс доллара, гривня может планомерно укрепляться до 28,00 грн/доллар. Причиной этому будут продажи доллара, которые сейчас сдерживают ожидания будущих интервенций НБУ по скупке доллара на рынке. Если эти ожидания не оправдаются, трейдеры будут сокращать позиции в долларе. Потенциально их действия могут привести курс ниже 28,00 грн/доллар. На этой неделе курс доллара продолжит свое снижение до 28,10 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Отметим, в понедельник, 12 октября, по сравнению с пятницей, 9 октября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 копеек — с 28,2836 грн/доллар до 28,2098 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 12 октября:

✅ 1 доллар США —  28,2098 грн;

✅ 1 евро — 33,2791 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8912 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,4936 грн.

На межбанковском валютном рынке 12 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке и в продаже не изменился. 9 октября торги закрылись на уровне 28,23/28,25 грн/доллар, в понедельник открылись таким же курсом — 28,23/28,25 грн за доллар.

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Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 2 копейки. 12 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,36/33,37 грн за евро. 9 октября закрылись на уровне 33,34 /33,35 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,15-28,40 грн/доллар, по евро — 33,18-33,58 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,30 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 28,20 грн/доллар, продавали по курсу 28,24 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,20/33,28 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дороже на 15 копеек, продавали дороже на 13 копеек. Курс был 33,05/33,15 грн/евро.

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