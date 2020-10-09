Падение торговой активности снизило курс иностранных валют

С начала недели гривня демонстрирует рост. Так, если еще в понедельник, 5 октября, межбанк открывался курсом 28,39/28,41 грн за доллар, то уже в пятницу, 9 октября, на открытии торгов мы увидели котировки 28,22/28,25 грн за доллар.

Такую тенденцию аналитики рынка связывают со значительным снижением торговой активности на самих торгах.

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"Торговая активность упала почти в два раза, до менее чем 100 млн долларов. Ситуация больше похожа на проведенную Нацбанком воспитательную работу среди банков и спекулянтов, в результате чего все снизили активность и взяли паузу", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Наряду с этим, аналитик отмечает, что спекулятивный накал и нервозность рынка после новостей о кадровых решениях НБУ начинает стихать.

"Рынок также переваривает большое интервью главы НБУ, которое является фактически публичной коммуникацией Нацбанка с банками, инвесторами, экспортерами-импортерами и нерезидентами. После нервозности рынка, такой шаг логичен и правильный, так как рынок хочет понимать план и ориентиры, — говорит Шевчишин.

Среди позитивных новостей для рынка аналитик выделяет новость о том, что Украина подписала меморандум о взаимопонимании с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance, которое предоставит украинской стороне кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов. Кроме того, премьер-министр Великобритании предложил Украине присоединиться к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

"Вместе с тем, стало известно, что импорт товаров в Украину в январе-сентябре 2020 года составил более 38 млрд долларов, что на 11,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт достиг отметки 35,1 млрд долларов, снизившись на 5,6%. То есть пока внешнеторговый баланс устойчиво дефицитный. И слабый урожай только ухудшит ситуацию", — отмечает Шевчишин.

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По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит находиться в диапазоне 28,2-28,3 гривен за доллар. "Снижение ниже будет привлекать новых покупателей, что будет сдерживать укрепление гривны", — считает он.

Отметим, в пятницу, 9 октября по сравнению с четвергом, 8 октября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 копейки — с 28,324 грн/доллар до 28,2836 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 9 октября:

✅ 1 доллар США — 28,2836 грн;

✅ 1 евро — 33,2799 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8167 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,5382 грн.

На межбанковском валютном рынке 9 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 8 октября торги закрылись на уровне 28,21/28,23 грн/доллар, в пятницу открылись курсом 28,22/28,25 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 9 копеек, в продаже — на 11 копеек. 9 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,22/33,26 грн за евро. 8 октября закрылись на уровне 33,13 /33,15 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,20 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,24 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 28,26 грн/доллар, продавали по курсу 28,31 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 6 копеек, в продаже — на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,05/33,15 грн/евро. В четверг утром евро покупали дороже на 10 копеек и продавали дороже на 10 копеек. Курс был 33,15/33,25 грн/евро.