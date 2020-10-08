Вопреки всему курс гривни растет

7 октября на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась на 6 копеек — с утренних котировок 28,35/28,38 гривен за доллар до 28,30/28,32 гривен за доллар к концу сессии.

"Вчера гривня впервые за последний месяц укреплялась второй день кряду на межбанковском валютном рынке Украины. Что удивительно, этому не помешали ни отсутствие интервенций НБУ, ни даже спрос со стороны нерезидентов. Последние подавали свои заявки через Citibank, который, в свою очередь, покупал гривну по 28,31 за доллар США. Как и во вторник, продавцы ожидали большего спроса от нерезидентов, поэтому к концу торговой сессии вынуждены были снижать котировки", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Напомним, вторник, 6 октября, межбанк закрыл курсом доллара США против гривны на отметке в 28,32 грн/доллар, единая европейская валюта остановилась на уровне 33,32 грн/евро.

"Рынок также продолжает "переваривать" информацию о недоверии к двум членам правления НБУ — Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. В СМИ идут дискуссии относительно вероятности их отставки, что негативно сказывается на настроениях инвесторов. Нагрузка на бюджет по выплате внешних обязательств невелика, главным является вопрос, удастся ли получить от МВФ 1,5 млрд долларов США до конца года. Таможня отчиталась о росте украинского экспорта за сентябрь на 2,9% относительно аналогичного периода 2019 года, импорт при этом упал более чем на 7,0%", — рассказывает о факторах влияния на гривну Гойлов.

Еще одним фактором влияния на валютный рынок аналитик называет отчет Минфина о ходе программы "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой было выдано займов на сумму 9,880 млрд грн. "Большая часть (7,760 млрд грн) были выданы на рефинансирование ранее взятых кредитов, 1,608 млрд ушло на капитальные инвестиции, и 500 млн — на пополнение оборотных средств. Главной проблемой при выдаче кредитов на эти цели является низкий уровень "прозрачности" экономики в сегментах малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут платить по этим кредитам, но у них нет подтверждения своим доходам — по этой причине рефинансируются в основном старые кредиты", — говорит Гойлов.

Исходя из этих факторов, аналитик до конца недели прогнозирует, что курс доллар/гривня буде находиться в диапазоне 28,25-28,40 грн/доллар с тенденцией роста к 28,50 грн/доллар. Евро после текущей коррекции продолжит свой рост к отметке 33,55 грн/евро.

Отметим, в четверг, 8 октября по сравнению со средой, 7 октября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 4 копейки — с 28,3639 грн/доллар до 28,324 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 8 октября:

✅ 1 доллар США — 28,324 грн;

✅ 1 евро — 33,3303 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8927 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,4898 грн.

На межбанковском валютном рынке 8 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже не изменился. 7 октября торги закрылись на уровне 28,30/28,32 грн/доллар, в четверг открылись курсом 28,30/28,32 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 4 копейки. 8 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,33/33,35 грн за евро. 7 октября закрылись на уровне 33,29 /33,31 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,25-28,45 грн/доллар, по евро — 33,10-33,55 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,26 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,31 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 28,35 грн/доллар, продавали по курсу 28,39 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 9 копеек, в продаже — на 8 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,15/33,25 грн/евро. Во вторник утром евро покупали дороже на 5 копеек и продавали дороже на 5 копеек. Курс был 33,20/33,30 грн/евро.