НБУ помог гривне выстоять под давлением психологического фактора

Конфликт между Радой НБУ и Правлением НБУ, что разгорелся из-за выговора двум заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, не позволил 6 октября продавцам валюты и спекулянтам разогреть курс — доллар подешевел на межбанке с утренних 28,42/28,435 грн/доллар до 28,34/28,37 грн/доллар к концу сессии.

"Накануне, НБУ вышел с предложением валюты ниже чем рынок, чем активно сбил спрос и заставил продавцов снизить свои аппетиты по уровням продажи. Вероятно, сегодня рынок стабилизируется, если регулятор не будет форсировать курс, пытаясь удержать ситуацию после "кадровых новостей"", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По словам аналитика, с некоторым позитивом рынок смотрит на увеличение активности на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Накануне Минфин смог привлечь более 7 млрд гривен, и повысить ставки размещения. На аукционе 6 октября Министерство финансов размещало ОВГЗ в гривне сроком обращения 112,357 и 861 день и валютные ОВГЗ сроком обращения 183 дня.

"Позитивной новостью для рынка стало то, что Великобритания выделит на помощь Украине 5 млн фунтов стерлингов. Кроме того, представители Украины и Евросоюза подписали ряд соглашений на совместном саммите, который прошел в Брюсселе. В частности, было заключено соглашение между правительством Украины и ЕС о финансировании программы регионального развития Украины. Общий вклад Евросоюза в рамках соглашения составляет 30 млн евро. Также, стороны подписали соглашение о финансировании механизмов развития гражданского общества Украины, в рамках которого предусмотрено выделение 20 млн евро", — говорит Шевчишин.

Давление на гривну в свою очередь, по словам аналитика, оказывают новости от аграриев. "Эти новости пока не оптимистичны. Более того, Минфин видит существенные риски для экономики на следующий год из-за ухудшения условий внешнего финансирования, роста безработицы и ухудшения урожая", — говорит Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит удерживать диапазон 28,3-28,5 гривен за доллар.

Отметим, в среду, 7 октября по сравнению со вторником, 6 октября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 4 копейки — с 28,4009 грн/доллар до 28,3639 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 7 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3639 грн;

✅ 1 евро — 33,4822 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,0497 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,7539 грн.

На межбанковском валютном рынке 7 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 6 октября торги закрылись на уровне 28,34/28,37 грн/доллар, в среду открылись курсом 28,35/28,38 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке снизился на 16 копеек, в продаже — на 13 копеек. 7 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,26/33,33 грн за евро. 6 октября закрылись на уровне 33,42 /33,46 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,50 грн/доллар, по евро — 33,13-33,60 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,39 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 28,40 грн/доллар, продавали по курсу 28,44 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,20/33,30 грн/евро. Во вторник утром евро покупали дороже на 9 копеек, продавали дороже на 7 копеек. Курс был 33,29/33,37 грн/евро.