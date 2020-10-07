Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) ожидает падение ВВП Украины в 2020 году меньшим, чем во многих странах региона — на уровне 5,5%.

Это связано с тем, что украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, передает "Интерфакс-Украина".

"Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным — 1,5% в 2021 году и 3,1% в 2022 году на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ", — говорится в опубликованном ВБ 7 октября Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал".

При этом, по сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшен на 2%, на 2021 год — на 1,5%.

"Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", — подчеркнул банк.

Во Всемирном банке уточнили, что, согласно негативному сценарию, рост экономики Украины в 2021 году может быть еще меньшим — всего 1%.

В свою очередь правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в 2020 году и ее восстановление на 4,6% в следующем.

Как сообщалось, Национальный банк Украины ожидал спад в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.