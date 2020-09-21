Экономика 10 минут назад

Реальный ВВП Украины в начале карантина сократился на 11,4%

Номинальный ВВП во втором квартале года составил 867,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 20 744 грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 11,4% по сравнению со II кварталом 2019 года.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

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При этом по сравнению с I кварталом 2020 года падение реального ВВП составило 9,9% (с учетом сезонного фактора).

Таким образом, оценка падения экономики во II квартале не изменилась по сравнению с данными Госстата, обнародованным в середине августа.

Номинальный ВВП во втором квартале года составил 867,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 20 744 грн.

Напомним, в первом квартале 2020 года экономика Украины упала на 1,5%.

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Позже Госстат уменьшил падение ВВП Украины в I квартале до 1,3%.

В то же время, по данным Минэкономики, в первом квартале 2020 года ВВП сократился на 1,2%.

Ранее сообщалось, что в течение января-июля 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 6,2%.

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