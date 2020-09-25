Коронакризис миновал: в Кабмине объявили о начале роста экономики Украины

Падение экономики Украины во втором квартале 2020 года было не таким значительным, как прогнозировалось ранее, и рост экономики уже начался.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" во Львове, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Мы ожидаем умеренного роста экономики, который уже начался", — сказал он.

Шмыгаль также отметил, что "Украина достаточно уверенно прошла кризис".

"Все наши международные партнеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно", — констаиировал премьер.

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Ранее Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как сообщалось, падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам Европейского банка реконструкции и развития.