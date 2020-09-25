Экономика 20 минут назад

Падение экономики в Украине не критическое — ЕБРР

По подсчетам европейского банка, падение достигает 4,5%

Фото: torange.biz Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам Европейского банка реконструкции и развития.

Официальную статистику и прогнозы ЕБРР планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров, передает "Укринформ".

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В частности, об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме.

"Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы — оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития", — сказала она.

Новикова также сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров ЕБРР, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

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Известно, что Львовский деловой экономический форум, который стартовал 24 сентября во Львовской области, объединил представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, ведущих банковских учреждений и институтов, успешных предпринимателей, которые заинтересованы в экономическом развитии Украины. Также к участию приглашены представители международных экономических организаций и учреждений, зарубежных финансовых и инвестиционных компаний.

Основная тема форума — "Новая экономическая реальность мира, прогнозы относительно Украины".

Ранее сообщалось, что в течение января-июля 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 6,2%.

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