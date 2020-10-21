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Банки 1 час назад

Конфликт в НБУ: Нацбанк лишил Катерину Рожкову полномочий

Руководство НБУ приняло такое решение 20 октября

Катерина Рожкова. Фото: Facebook Катерина Рожкова. Фото: Facebook
Катерина Рожкова. Фото: Facebook

Правление Национального банка Украины (НБУ) лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщают "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники.

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При этом, сама Рожкова не подтвердила и не опровергла Delo.ua эту информацию, сославшись на "режим тишины в НБУ".

Ранее, 16 октября, Совет Нацбанка не смог рассмотреть вопрос об отстранении с должности первого заместителя правления НБУ Катерину Рожкову по причине отсутствия кворума.

Как сообщалось, 2 октября Совет НБУ рассмотрел несколько организационных и кадровых вопросов и принял решение объявить выговор и выразить недоверие Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

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Причиной такого решения стали их комментарии для средств массовой информации. Председатель центробанка Кирилл Шевченко, голосовавший "за", объяснил объявление выговоров тем, что Рожкова и Сологуб нарушили "политику единого голоса".

В свою очередь Рожкова считает, что объявление ей и Сологубу выговоров является "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом для независимости Национального банка".

МВФ ситуация также насторожила — 8 октября постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что "обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком".

Вслед за представительством МВФ выговоры Рожковой и Сологубу осудили и в посольстве США в Киеве и ЕС.

Как известно, независимость НБУ является один из основным пунктов меморандума МВФ и Украины.

 

 

 

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