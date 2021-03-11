"Це відвертий наклеп": В Нацбанку заперечують заяви Катерини Рожкової про спроби цензури

Директор департаменту комунікацій Нацбанку України Галина Калачова назвала відвертим наклепом пост у Facebook першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової про те, що керівництво департаменту комунікацій НБУ забороняло їй в оригінальному вигляді публікувати надане виданню НВ інтерв’ю.

"Є речі, яких ти не дуже можеш уявити і от вони з тобою трапляються. Як-от ситуація, коли спікер судиться з інституцією, публічно озвучує негативні меседжі в адресу керівника та команди, а потім просить Департамент комунікації це погодити. А якщо ДК, згідно закріплених за ним функцій, виявляє репутаційні ризики для інституції та просить спікера самостійно відредагувати текст, то спікер зводить на департамент відвертий наклеп. От для корпоративного сектору це взагалі нормальна практика?", — сказала вона в коментарі ІА Інтерфакс-Україна.

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Галина Калачова вважає, що кожен працівник Нацбанку і особливо його топ-менеджери повинні опікуватися репутацією Нацбанку і не шкодити їй. "One-voice policy — це важливо і це не ноу-хау НБУ", — заявила директор департаменту.

Загалом, поведінку Рожкової Калачова вважає неприпустимою.

"Ще одна річ, якої я не уявляю — як спікер будь-якого іноземного центробанку виходить і говорить щось проти своєї інституції та команди", — зазначила директор департаменту комунікацій НБУ. При цьому додала, що їй прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації.

Щодо самих звинувачень зі сторони Рожкової в сторону департаменту комунікацій НБУ у цензурі, то тут Калачова запевнила: "ДК не надавав "Новому времени" жодної альтернативної версії інтерв’ю (порізаного чи непорізаного). Взагалі скороченої Департаментом комунікацій версії цього інтерв’ю не існує".

Зазначимо, за словами Рожкової, наказ про заборону коментувати їй теми внутрішньої ситуації у НБУ, кадрової політики, співпраці з МВФ тощо, вийшов від Голови НБУ через декілька годин після проведення інтерв’ю для НВ.

Сам голова НБУ Кирило Шевченко у момент розгорання конфлікту у стінах НБУ повідомив, що захворів на COVID-19, у зв’язку з чим, знаходиться зараз на самоізоляції.

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Зауважимо, 5 березня оголошення нової облікової ставки НБУ відбулося без присутності Шевченка. На пресбрифінгу для ЗМІ було заявлено, що голова Нацбанку перебуває у плановій відпустці і з 9 березня повернеться до своїх обов’язків.

Початком появи цензури в НБУ Катерина Рожкова називає серпень 2020 року і пов’язує її із зміною керівництва НБУ та низки кадрових змін в ключових департаментах.

У жовтні 2020 року заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб "за спілкування зі ЗМІ" уже отримали догану і недовіру від Ради НБУ.