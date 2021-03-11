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Глава НБУ заболел коронавирусом и находится на самоизоляции

Кирилл Шевченко чувствует себя нормально и хранит оптимизм

Кирилл Шевченко. Фото: НБУ Кирилл Шевченко. Фото: НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о заражении коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас", — написал он в соцсети.

При этом руководитель НБУ заверил, что чувствует себя нормально и хранит оптимизм.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни", — резюмировал Шевченко.

Ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова обвинила руководство НБУ в цензуре, а также назвала те тезисы, которые ей запретили говорить в СМИ.

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"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка", — завила она.

При этом ситуацию, когда независимое мнение по важным для страны вопросам запрещается к высказыванию, Рожкова назвала очередным примером цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 после смены руководства Нацбанка и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года было зафиксировано 6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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