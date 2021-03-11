Коронавирус: в Украине за сутки около 6400 новых заражений, 219 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года зафиксировано 6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 309 детей и 263 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1904 человека, летальных случаев — 219, выздоровели — 5687 человек, осуществлено тестирований за сутки — 64 тысячи 126 (в том числе методом ПЦР — 33 тысячи 904, методом ИФА — 15 тысяч 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 тысяч 106).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 416 тысяч 438 человек, выздоровели — 1 млн 204 тысячи 916 человек, летальных исходов — 27 тысяч 423, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 188 тысяч 346.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 644 случая;

Винницкая область — 575 случаев;

Волынская область — 125 случаев;

Днепропетровская область — 226 случаев;

Донецкая область — 118 случаев;

Житомирская область — 141 случай;

Закарпатская область — 399 случаев;

Запорожская область — 218 случаев;

Ивано-Франковская область — 502 случая;

Киевская область — 320 случаев;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 74 случая;

Львовская область — 523 случая;

Николаевская область — 229 случаев;

Одесская область — 586 случаев;

Полтавская область — 153 случая;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 50 случаев;

Тернопольская область — 148 случаев;

Харьковская область — 270 случаев;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 152 случая;

Черкасская область — 151 случай;

Черновицкая область — 533 случая;

Черниговская область — 30 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 10 марта 2021 года, в Украине вакцинировали от коронавирусной инфекции COVID-19 уже 23 тысячи 480 человек. С учетом того, что в Украине живет около 41 млн 558,8 тысяч человек, получается, что вакцинировали всего 0,06% населения. При этом рекордное для Украины количество прививок от COVID-19 сделали в Донецкой области, где вакцинировались 3134 человека.