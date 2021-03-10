Общество 1 час назад

Донецкая область лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 — СМИ

На Донетчине за все время вакцинации прививки сделали более трех тысяч человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 10 марта 2021 года, в Украине вакцинировали от коронавирусной инфекции COVID-19 23 тысячи 480 человек. Об этом со ссылкой на открытые источники информации сообщает "Слово и Дело" (СиД).

Как отмечает издание, с учетом того, что в Украине живет около 41 млн 558,8 тысяч человек, получается, что вакцинировали всего 0,06% населения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным СиД, рекордное для Украины количество прививок от COVID-19 сделали в Донецкой области, где вакцинировались 3 тысячи 134 человека.

Почти вдвое меньше прививок сделали в соседней Днепропетровской области, где за все время вакцинировали 1 тысячу 810 человек.

Читайте также:
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19

От тысячи до 1,4 тысячи прививок сделали в Черкасской, Тернопольской, Киевской, Луганской, Одесской и Винницкой областях.

При этом, на Тернопольщине вакцинировали от коронавируса 0,14% населения, что является лучшим показателем по Украине.

В то же время, медленно идет вакцинация в Киеве, где на сегодняшний день привили только 650 человек (0,07%).

Среди аутсайдеров по темпам вакцинации также числятся Запорожская, Закарпатская и Сумская области — там сделали 477, 444 и 430 прививок соответственно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от COVID-19 в Украине. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 6,3 тысяч зараженных коронавирусом
COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 6,3 тысяч зараженных коронавирусом
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
Зеленский требует ускорить вакцинацию от Covid-19, чтобы не вводить локдаун
Зеленский требует ускорить вакцинацию от Covid-19, чтобы не вводить локдаун
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  3. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  4. На гидроэлектростанциях Украины хотят построить солнечные батареи и аккумуляторы

  5. Взрыв в Экваториальной Гвинее унес жизни 98 человек (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...