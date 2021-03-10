Донецкая область лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 — СМИ

По состоянию на 10 марта 2021 года, в Украине вакцинировали от коронавирусной инфекции COVID-19 23 тысячи 480 человек. Об этом со ссылкой на открытые источники информации сообщает "Слово и Дело" (СиД).

Как отмечает издание, с учетом того, что в Украине живет около 41 млн 558,8 тысяч человек, получается, что вакцинировали всего 0,06% населения.

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По данным СиД, рекордное для Украины количество прививок от COVID-19 сделали в Донецкой области, где вакцинировались 3 тысячи 134 человека.

Почти вдвое меньше прививок сделали в соседней Днепропетровской области, где за все время вакцинировали 1 тысячу 810 человек.

От тысячи до 1,4 тысячи прививок сделали в Черкасской, Тернопольской, Киевской, Луганской, Одесской и Винницкой областях.

При этом, на Тернопольщине вакцинировали от коронавируса 0,14% населения, что является лучшим показателем по Украине.

В то же время, медленно идет вакцинация в Киеве, где на сегодняшний день привили только 650 человек (0,07%).

Среди аутсайдеров по темпам вакцинации также числятся Запорожская, Закарпатская и Сумская области — там сделали 477, 444 и 430 прививок соответственно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от COVID-19 в Украине.