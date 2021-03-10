Не раньше 2043 года. Когда обычный украинец получит вакцину от COVID-19 при нынешнем темпе

Здоровый взрослый украинец, который не работает в больнице или в полиции, в лучшем случае получит первую дозу прививки от коронавируса не раньше 2043 года, а в худшем и вовсе в 2063 году. Такой вывод можно сделать, воспользовавшись калькулятором подсчета места в очереди на вакцинацию в нашей стране — его на днях запустил украинец Валентин Туков вместе с польским математиком Мачеком Ковальским.

Delo.ua пообщались с Валентином и узнали, как работает сервис и что он выявил.

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Воспользоваться калькулятором достаточно просто. На странице сервиса необходимо указать свой возраст и отметить, входите ли вы в приоритетные группы, определенные правительством. Это те, кто работает в структурах госбезопасности, медики, военные, беременные, работники соцучреждений, сотрудники и обитатели домов престарелых и тюрьм.

Также нужно сообщить, есть ли у вас определенные заболевания — органов кроветворения и крови, эндокринной, нервной или мочевыделительной системы, сердечно-сосудистые, хронические респираторные или онкологические.

На основе введенных данных, калькулятор называет, сколько людей перед вами в очереди на вакцинацию от COVID-19, а также приблизительное время прививки. Так, 30-летний здоровый украинец вне групп риска получит вакцину примерно после 8,1-15,4 млн других людей. А вот время прививки сервис рассчитывает, учитывая нынешний охват прививками в неделю — сегодня это около 14 тысяч — и предполагаемое количество желающих привиться — по данным соцопросов, примерно 43% украинцев.

Для указанного украинца при таких показателях прививка будет доступна не раньше 2043 и не позже 2063 года. Впрочем, даже если украинская медсистема выйдет на уровень 10 тысяч прививок в день (70 тысяч в неделю), как того хочет министр здравоохранения Максим Степанов, среднестатистический житель сможет вакцинироваться только в 2025-2029 годах.

"Результат расчета показывает диапазон очереди — это значит, что указанное количество людей в Украине имеет те же параметры, что и вы, и попадает в ту же группу вакцинации, а потому нельзя точно сказать, сможете ли вы получить вакцину раньше или позже их. Калькулятор учитывает, насколько специфична ситуация: например, сотрудники полиции с какими-то заболеваниями — это достаточно маленькая категория, а потому там диапазон будет меньше (4,5-4,7 млн — Delo.ua). Здоровых и молодых, к счастью, гораздо больше", — поясняет Валентин принципы работы сервиса.

Он добавляет, что калькулятор настраиваемый, там можно менять все параметры. "Сначала по умолчанию мы поставили охват в 300 тысяч человек в неделю — по крайней мере, такие планы были у правительства раньше. Но потом мы поняли, что реальные цифры другие, поэтому поменяли их", — говорит соавтор сервиса.

Калькулятор очереди запустили на базе платформы Omni Calculator — это площадка, где специалисты из различных сфер могут создавать свои калькуляторы, которые помогают решить небольшие математические задачи из повседневной жизни. Например, здесь есть инструменты, чтобы узнать, сколько времени понадобится для охлаждения пива в морозилке, или же выяснить, когда именно человечество превратится в вампиров при условии появления существа, стремящегося всех обратить.

Впрочем, как отмечает Валентин, шуточных вычислений здесь немного — площадка требует от создателей калькуляторов исключительно научные подходы и точные данные, поэтому для запуска расчетов очередности брали официальную информацию с порталов Минздрава, Кабмина и Госстата.

"Мы обсуждали идею этого калькулятора еще месяца полтора назад — когда стало ясно, что вакцину в Украину все же доставят. Мачек рассказал мне, что на Omni есть алгоритм, который можно использовать для расчета места в очереди на вакцинацию. В нашей стране не было инструмента для этого, поэтому мы решили сделать свой: Мачек занялся технической стороной вопроса, а я собрал необходимые данные и сделал текстовое оформление", — объясняет Валентин. По его словам, проект важен сразу по нескольким причинам.

"Когда люди читают в новостях, что вакцинировано столько-то, они не понимают, что это означает — много или мало, хорошо или плохо? Возникает вопрос, как правильно оценить реальную ситуацию? Ведь обычный человек плохо соотносит 10 тысяч и 35 миллионов, ему может казаться, что 10 тысяч прививок в неделю — это хорошо, но что он скажет, если узнает, что на вакцинацию всех в таком темпе понадобится условных 50 лет? Цель создания калькулятора — не только в том, чтобы люди могли выяснить свое место в этом процессе, но и повысить их осведомленность о реальном положении дел, дать возможность оценить ситуацию самостоятельно, не опираясь на слова политиков", — говорит соавтор сервиса.

Валентин расстроен, что многие скептически относятся к прививкам и отдельным препаратам в частности. Он отмечает, что с помощью калькулятора также хотел бы привлечь внимание непосредственно к самой вакцинации. "Чтобы немного повысить информативность страницы с калькулятором, мы добавили туда данные о кампании, ответы на самые распространенные вопросы по поводу вакцинации", — говорит соавтор.

Стоит отметить, что проект не коммерческий и создан на волонтерских началах. В дальнейшем калькулятор собираются поддерживать — каждую неделю обновлять параметры и данные, если они поменяются. Например, если другими станут темп или приоритетность групп.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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