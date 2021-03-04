Очікуване підвищення облікової ставки сталося — 6,5%

Із більше сотні опитаних напередодні оголошення НБУ нової облікової ставки ICU експертів зниження облікової ставки з 4 березня 2021 року ніхто не прогнозував. "Однак трохи більше половини вірять, що сьогодні збережуть 6%, всупереч раніше озвученому прогнозу самого регулятора", — написав на своїй сторінці у Facebook аналітик ICU Михайло Демків.

Зазначимо, на засіданні членів комітету з монетарної політики НБУ (КМП), що проходило 20 січня 2021 року більшість його учасників схилялася до помірного підвищення облікової ставки до 6,5-7% упродовж наступних місяців. Далі — у планах було протримати ставку на рівні 7% до середини 2023 року.

Арґументували це тим, що таке рішення має посприяти послабленню фундаментального інфляційного тиску та поліпшенню інфляційних очікувань, а відтак допоможе поступово сповільнити інфляцію та повернути її в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року.

Натомість декілька членів КМП вважали, що підвищення облікової ставки не знадобиться з огляду на тимчасовий характер проінфляційних чинників та ймовірні компенсатори, зокрема приплив іноземного капіталу. Була навіть думка, що останній чинник буде достатньо потужним і навіть дозволить НБУ дещо знизити облікову ставку до нового рекордного рівня.

Двоє із десяти членів КМП виступали за підвищення облікової ставки іще з 21 січня 2021 року. Однак, тоді її залишили на рівні 6%.

4 березня Правління Національного банку України все-таки прийняло рішення підвищити облікову ставку до 6,5% річних. Це рішення, за інформацією НБУ, спрямоване на поступове повернення інфляції до цілі в умовах відновлення як світової, так і української економіки.