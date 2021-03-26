Экономика 50 минут назад

В МВФ ожидают от Украины реализации оговоренных ранее структурных реформ

Повестка дня на ближайшие несколько месяцев взаимодействия МВФ с Украиной и в дальнейшем будет сосредоточена на обсуждениях этого комплекса реформ

Здание МВФ в Вашингтоне. Фото: Getty Images Здание МВФ в Вашингтоне. Фото: Getty Images
Здание МВФ в Вашингтоне. Фото: Getty Images

В Международном валютном фонде (МВФ) ожидают от Украины реализации оговоренных ранее структурных реформ, несмотря на сложные условия, обусловленные пандемией, чтобы обеспечить инклюзивный рост национальной экономики после кризиса.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне (США) директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает "Укринформ".

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"Кроме поддержания адекватного реагирования на кризис, мы продолжаем выступать за структурные реформы в Украине", — отметил представитель Фонда, комментируя перспективы продления программы Stand-by для Украины.

При этом он признал, что сейчас сложнее сосредоточиться на глубоких структурных реформах в условиях спада экономической деятельности и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и гуманитарной сфере, вызванных COVID-19. И, по его словам, пока программа реформ в Украине остается незавершенной.

"Поэтому для Украины важно продолжить движение вперед в создании условий для инклюзивного роста после кризиса. Мы договорились о четко сфокусированном наборе реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе, а также защиты стабильности финансового сектора — сфер, где Украина достигла заметных подвижек за последние пять лет", — отметил Райс.

Представитель МВФ также отметил, что повестка дня на ближайшие несколько месяцев взаимодействия с Украиной и в дальнейшем будет сосредоточена на обсуждениях этого комплекса реформ.

Как подчеркнул Райс, эти обсуждения продолжаются после работы виртуальной миссии Фонда и они "активные".

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Напомним, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности относительно запуска новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-by. Договоренность предусматривает выделение $5 млрд и рассчитана на 18 месяцев.

В Фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

В то же время в период с декабря 2020 года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы Stand-by в виртуальном режиме, однако соглашения на уровне персонала достигнуто не было.

Украина, в свою очередь, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

По словам советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова, власти Украины рассчитывают, что смогут достичь договоренности с МВФ о получении нового транша кредита в начале лета.

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