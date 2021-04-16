Зеленский о звонке Байдена: "Мы не особенные для США, но я хотел бы, чтобы так было"

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина была особенной и важной для Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Le Figaro.

В частности, он прокомментировал долгожданный телефонный звонок от президента США Джозефа Байдена.

"Да, долго (ждал звонка — Delo.ua). Но ничего, это нормально. Я понимаю, что Соединенные Штаты — большая страна и что у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами. Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было", — заявил Зеленский.

При этом он считает, что сейчас в Европейской части мира из-за того, что происходит в Украине, "мы очень важны".

"Отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть "химия". И это зависит не от пола, не от возраста, это просто есть или нет. И это еще всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой стране", — подчеркнул президент.

Напомним, 2 апреля 2021 года состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Главы государств обсудили обострение на Донбассе, проблему борьбы с коррупцией и пандемии COVID-19.

Как известно, инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января 2021 года.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.