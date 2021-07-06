  • Главная
  • Политика и экономика
50 минут назад

Данилов объяснил, почему обвиняет Францию в оккупации Россией частей Грузии и Украины

По словам секретаря СНБО, он не дипломат и может позволять себе "называть вещи своими именами"

Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба МВД

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден в наличии связи между потерей Грузией в результате войны в августе 2008 года остававшихся под ее контролем частей Южной Осетии и последующими договоренностями о заказе Россией у Франции двух десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль".

Об этом он заявил в интервью Forbes.ua, дав также понять, что допускает, что Франция могла получить какие-то преференции от РФ и в связи с оккупацией Крыма и основной части Донбасса.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", — сказал Данилов.

Читайте также:
"Никакого Донбасса не существует": Данилов призвал больше не называть регион таким словом

Кроме того, он повторил свой тезис от 4 июня о том, что Россия напала на Грузию, а впоследствии и Украину из-за того, что Франция и Германия на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года отказались давать согласие на предоставление Украине плана действий по членству в альянсе.

"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", — сказал секретарь СНБО.

При этом он отметил, что в последнее время Германия "изменила свой тон". По убеждению Данилова, Украина сейчас возвращает свою субъектность на международной арене, с нею начинают общаться и начинают "воспринимать отдельно от России".

Читайте также:
МИД РФ: раздача жителям ОРДЛО российских паспортов — следствие невыполнения Минска

Кроме того, секретарь СНБО назвал главных стратегических партнеров Украины, сделав при этом оговорку, что некоторые такие партнеры, вроде Польши, могут потерять такой статус.

"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии. И еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", — заявил Данилов.

Отметим также, что в этом же интервью секретарь СНБО заявил, что в рамках "партнерских отношений" с США Украина может ввести санкции против своих граждан, попавших под американские санкции.

Напомним, в 2011 году Франция подписала с РФ договор относительно передачи российскому оборонному комплексу десантных кораблей типа "Мистраль". Однако из-за войны на Донбассе в 2014 году французские власти отменили передачу России первого вертолетоносца. В мае 2015 года переговоры РФ и Франции по "Мистралям" провалились. Россия потребовала 1,16 млрд евро за отказ поставлять корабли. 5 августа контракт был окончательно расторгнут.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов
Данилов: Украина не выдаст США своих граждан, но может ввести такие же санкции против них
Данилов: Украина не выдаст США своих граждан, но может ввести такие же санкции против них
Данилов: Зеленский — национал-патриот, желающий поставить точку в языковом вопросе
Данилов: Зеленский — национал-патриот, желающий поставить точку в языковом вопросе
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Philip Morris купила датского производителя никотиновой жвачки

  3. Власти Мадейры разрешат въезд всем вакцинированным от Covid-19, независимо от препарата

  4. COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 500 новых заболевших

  5. В 2021 году Украина готова к наступлению России — секретарь СНБО

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...