Данилов объяснил, почему обвиняет Францию в оккупации Россией частей Грузии и Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден в наличии связи между потерей Грузией в результате войны в августе 2008 года остававшихся под ее контролем частей Южной Осетии и последующими договоренностями о заказе Россией у Франции двух десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль".

Об этом он заявил в интервью Forbes.ua, дав также понять, что допускает, что Франция могла получить какие-то преференции от РФ и в связи с оккупацией Крыма и основной части Донбасса.

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"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", — сказал Данилов.

Кроме того, он повторил свой тезис от 4 июня о том, что Россия напала на Грузию, а впоследствии и Украину из-за того, что Франция и Германия на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года отказались давать согласие на предоставление Украине плана действий по членству в альянсе.

"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", — сказал секретарь СНБО.

При этом он отметил, что в последнее время Германия "изменила свой тон". По убеждению Данилова, Украина сейчас возвращает свою субъектность на международной арене, с нею начинают общаться и начинают "воспринимать отдельно от России".

Кроме того, секретарь СНБО назвал главных стратегических партнеров Украины, сделав при этом оговорку, что некоторые такие партнеры, вроде Польши, могут потерять такой статус.

"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии. И еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", — заявил Данилов.

Отметим также, что в этом же интервью секретарь СНБО заявил, что в рамках "партнерских отношений" с США Украина может ввести санкции против своих граждан, попавших под американские санкции.

Напомним, в 2011 году Франция подписала с РФ договор относительно передачи российскому оборонному комплексу десантных кораблей типа "Мистраль". Однако из-за войны на Донбассе в 2014 году французские власти отменили передачу России первого вертолетоносца. В мае 2015 года переговоры РФ и Франции по "Мистралям" провалились. Россия потребовала 1,16 млрд евро за отказ поставлять корабли. 5 августа контракт был окончательно расторгнут.