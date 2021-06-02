Запуск "Северного потока-2" лишит финансирования украинскую армию — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае запуска газопровода из России в Европу "Северный поток-2" Украина лишится заработка на транзите российского газа минимум 3 млрд долларов в год, из-за чего лишится возможности финансировать свою армию.

Об этом он сказал на встрече с тремя депутатами Сената США и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба главы государства.

"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток-2" — это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу", — заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина на своих восточных границах "защищает Европу и европейские ценности", для ей необходимо сильное и хорошо обеспечено войско.

"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от 3 млрд долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", — добавил он.

Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые несет "Северный поток-2", особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, и Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.

Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, украинский президент назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению плана действий относительно членства в НАТО.

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Президент также выразил надежду, что США будут представлены на самом высоком уровне во время саммита Крымской платформы в августе.

"Мы хотели бы, чтобы в вопросе деоккупации Крыма нас поддержали США на самом высоком уровне своим присутствием на этом первом важном саммите 23 августа", — сказал он.

Глава государства также рассказал американским сенаторам о реформах, которые реализуются в Украине, в частности о завершении земельной реформы, которую "не могла начать украинская власть на протяжении многих лет независимости".

"Но мы это сделали — несмотря на сопротивление, которое оказывали те, кто зарабатывал на теневом обороте земли. Но сейчас мы уже приняли необходимые законы и фактически приблизились к завершению этой реформы", — рассказал он.

Также, по словам Зеленского, продолжается реформирование Службы безопасности Украины: проголосован в первом чтении соответствующий законопроект. Кроме того, он сообщил иностранным гостям, что в первом чтении принят очень важный проект закона о порядке избрания членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, Зеленский рассказал сенаторам и о завершении разработки законопроекта, который должен устранить влияние олигархов на управление государством.

"В контексте борьбы с российской пропагандой президент проинформировал о наложении решением СНБО санкций на ряд пропагандистских телеканалов, которые финансировались из страны-оккупанта", — сообщили также в Офисе президента.

Зеленский также отметил, что в Украине создан Центр противодействия дезинформации, и привлечение американских специалистов "могло бы помочь" в работе этой структуры.

Во встрече, кроме Квин, приняли участие сенаторы-демократы Джинн Шейхин и Кристофер Мерфи и республиканец Роберт Портман, а также их советники.

Отметим, что в последнее время Зеленский уже неоднократно высказывал свое недовольство позицией стран Европы, не выступающих против "Северного потока-2", равно как и отсутствием сигналов от НАТО о готовности принять в организацию Украину.

В частности, в опубликованном буквально накануне интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он инициировал включение вопросов "Северного потока-2" и членства в НАТО в повестку дня гипотетического нового международного формата переговоров по Украине, а также нелестно высказался о единстве стран Евросоюза и НАТО.

Также он заявил, что Россия в ходе политических торгов вокруг достройки "Северного потока-2" пытается добиться принуждения Украины к согласию на амнистию для сепаратистов на Донбассе и проведение там местных выборов на условиях РФ.

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Ранее же, на пресс-конференции 20 мая Зеленский дал понять, что опасается, что на встрече Байдена с президентом Путиным вопрос "Северного потока-2" будет решен не в пользу Украины, причем за этим будет стоять еще более масштабная договоренность о чем-то "очень-очень серьезном". По словам главы государства, запуск газопровода станет проигрышем США и лично Байдена.

Отметим также, что в конце мая Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" покинули ряд функционеров, отвечавших, в частности, за противодействие достройке "Северного потока-2". Так, вместо Елены Зеркаль, Вадима Гламадзина и Алены Осмоловской в команду НАК вошли Мирон Василик и Роман Супрун, а также экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук.