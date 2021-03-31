В СБУ назвали число осужденных за "антиукраинскую пропаганду" в 2020 году

В 2020 году по материалам Службы безопасности Украины удалось привлечь к уголовной ответственности 40 человек, "распространявших деструктивную антиукраинскую пропаганду и осуществлявших подрывную деятельность в информационной сфере". Об этом в интервью "Цензор.нет" заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"В течение 2020 года СБУ открыто более 50 производств по разным статьям Уголовного кодекса (109, 110, 111, 161), 40 человек привлечены к уголовной ответственности за распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывной деятельности в информационной сфере, 32 человека осуждены. 158 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину", — сообщил он.

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По словам представителя спецслужбы, к такой деятельности привлекаются политологи, лидеры общественного мнения и различные эксперты, однако СБУ "держит их в поле зрения".

"Они в основном действуют в формате "мягкой силы", ненавязчиво (а иногда настойчиво) транслируя аудитории общий стратегический нарратив влияния, формируя соответствующую карту представлений аудитории и причинно-следственных связей различных событий так, чтобы аудитория имела упрощенное, но целостное представление о том, что происходит вокруг", — пояснил Витюк.

Он отметил, что задачей таких лиц является интерпретация фактов и событий в определенном свете, однако такие эксперты обычно очень осторожно высказываются, чтобы их деятельность не подпадала под действие Уголовного кодекса.

"Вражеская пропаганда маскируется под "свободу слова", "альтернативную точку зрения" или "политическую агитацию" во время виборов", — подчеркнул представитель СБУ.

Он также напомнил, что недавно служба сообщила о подозрении военно-политическому эксперту Юрию Дудкину, причастному, по ее мнению, к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб, по двум статьям УК — 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан).

В СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-каналы) и отдельные блогеры, финансировавшиеся из РФ. На этих ресурсах, по словам Витюка, Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства News Front.

Напомним, раннее СБУ отчиталась о нейтрализации в 2020 году 600 кибератак и 20 хакерских группировок.