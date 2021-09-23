Встреча Зеленского с Путиным: президент Украины не смог назвать дату возможных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

Об этом он сказал в комментарии "РИА Новости".

"Когда он будет готов", — дословно ответил Зеленский на вопрос российского агентства, когда он встретится с российским коллегой.

Указано, что президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генеральная ассамблея.

Ранее, 20 сентября 2021 года, заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что встреча Зеленского с Путиным пока не планируется.

Напомним, вечером 20 апреля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил о готовности Украины к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве.

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В Офисе президента Украины сочли такой сценарий неприемлемым, однако вскоре появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху.

Как сообщалось, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Глава РФ также заявил, что не отказывается от возможности встретиться с Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке главы РФ, отдал страну под внешнее управление.

В ответ Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.