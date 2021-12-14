Макрон провел телефонные переговоры с Путиным: президент РФ потребовал гарантии сдерживания расширения НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 декабря позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить Украины. Последний в свою очередь потребовал гарантий, которые сдержат продвижение НАТО, и размещение сил Альянса на территории Украины.

Об этом сообщает американское издание U.S.News и пресс-служба президента России.

Известно, что Путин также проводил переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидерам обоих государств российский президент повторил свое требование о гарантиях, препятствующих расширению НАТО на Украину или размещению там оружия.

В Кремле сообщили, что Путин считает размещение военных сил НАТО на территории Украины угрозой России.

Кроме того, он заявил, что целесообразно активизировать работу по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

Телефонные разговоры российского лидера с президентом Франции и Финляндии происходят на фоне обострения напряженности в связи с наращиванием российских войск у украинских границ, что подогревает опасения возможного вторжения, а также дипломатических усилий Запада по предотвращению этого.

Президент США Джозеф Байден во время переговоров 7 декабря сказал Путину, что Москва столкнется с "серьезными последствиями", если нападет на Украину.

При этом Россия отрицает планы вторжения на территорию Украины. Однако, украинская разведка выяснила, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.

Из-за опасений по поводу вторжения России в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил Путину 13 декабря. Во время разговора Джонсон подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.