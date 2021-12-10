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Зеленский допустил создание переговорной площадки по Донбассу с участием США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: скриншот "1+1"

В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "1+1" заявил о возможности участия США в переговорном процессе с Кремлем.

Президент Украины сказал, что может появиться еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. Но он не исключает и прямого диалога с лидером РФ.

Зеленский отметил, что США могут присоединиться к Нормандскому формату, только если они будут заинтересованы и будут что-то решать, а не просто модерировать процесс.

"Это может быть отдельная площадка, которая будет существовать параллельно "нормандской четверке", — сказал Зеленский.

В четверг, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры Украины и США обсудили ситуацию с возможным вторжением в Украину войск Российской Федерации. Переговоры Зеленского и Байдена длились 1,5 часа, в ходе них президент США рассказал о видеосаммите с Путиным.

 В пятницу, 10 декабря, Владимир Зеленский также провел телефонный разговор Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе Трехсторонней контактной группы. Президент Украины также поблагодарил главу Франции за положительную оценку текущих реформ в стране.