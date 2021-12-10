Зеленский поговорил с президентом Франции Макроном о разблокировании Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря провели телефонный разговор.

Об этом сообщил глава государства.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе Трехсторонней контактной группы. Согласовали общие дальнейшие шаги", — рассказал Зеленский.

По его словам, главы государств также обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ в Украине.

Поговорив з @EmmanuelMacron про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 декабря заявил, что Зеленский встретится с Макроном в ближайшее время в Брюсселе.

Общение президентов Украины и Франции состоялось на фоне усиленных контактов президента США Джо Байдена с государствами-членами НАТО, в том числе с Францией, после его видеосаммита с Владимиром Путиным 7 декабря, на котором основным вопросом стало скопление войск РФ возле украинских границ.

9 декабря Байден побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и девятью странами восточного фланга НАТО.

Отметим, что накануне, 1 декабря, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.