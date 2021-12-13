Джонсон позвонил Путину, чтобы обсудить Украину и наращивание российских войск на границе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря провел телефонные переговоры с президентов России Владимиром Путиным. В частности, они обсудили наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Во время разговора Джонсон подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.

"Джонсон выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной. Он также признал важность диалога по международной и региональной безопасности. Они (Джонсон и Путин - Delo.ua) согласились, что абсолютно необходимо, чтобы все стороны уважали условия Минского протокола", — говорится в сообщении правительства Великобритании.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время переговоров с Джонсоном рассказал, что якобы "Украина обостряет обстановку на линии соприкосновения, используя в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжёлые вооружения и ударные беспилотники".

Российский президент в который раз перевел тему разговора с европейским лидером и начал обсуждать НАТО.

Во время телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Путин сказал, что "страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что создает прямую угрозу безопасности России".

Президент РФ считает, что нужно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО и размещение на территории Украины вооружений. Россия собирается подготовить проекты соответствующих документов.

Напоминаем, 7 декабря президент США Джозеф Байден провел переговоры с Путиным. Беседа прошла в закрытом от прессы режиме, а общались лидеры государств об Украине.

В частности, Белый дом в пресс-релизе после переговоров отметил, что Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле украинской границы. Президент США дал понять, что он ответит решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию.

После этого разговора, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом.

Лидеры Украины и США обсудили ситуацию с возможным вторжением в Украину войск Российской Федерации. Переговоры Зеленского и Байдена длились 1,5 часа, в ходе них президент США рассказал о видеосаммите с Путиным.