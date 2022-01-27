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Зеленский рассказал об итогах переговоров с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 января провел очередные телефонные переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. В ходе разговора президенты обсудили дипломатические усилия по деэскалации конфликта на Донбассе.
Зеленский и Байден, по всей видимости, говорили несколько часов. Во время переговоров президенты также согласовали совместные действия на будущее и обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.
Это уже второй разговор Зеленского и Байдена за январь. И снова американский президент позвонил украинскому лидеру после важного контакта с Россией. Накануне США передали РФ письменный ответ на "гарантии безопасности".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не планирует публиковать свой ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.
Предыдущие переговоры американского и украинского президентов были 3 января, через несколько дней после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Тогда Байден в очередной раз подчеркнул свою приверженность принципу "ничего об Украине без Украины" и заявил о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.