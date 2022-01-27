Зеленский рассказал об итогах переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 января провел очередные телефонные переговоры с американским лидером Джозефом Байденом. В ходе разговора президенты обсудили дипломатические усилия по деэскалации конфликта на Донбассе.

Зеленский и Байден, по всей видимости, говорили несколько часов. Во время переговоров президенты также согласовали совместные действия на будущее и обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

Это уже второй разговор Зеленского и Байдена за январь. И снова американский президент позвонил украинскому лидеру после важного контакта с Россией. Накануне США передали РФ письменный ответ на "гарантии безопасности".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не планирует публиковать свой ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.

Предыдущие переговоры американского и украинского президентов были 3 января, через несколько дней после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда Байден в очередной раз подчеркнул свою приверженность принципу "ничего об Украине без Украины" и заявил о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.