Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным, — Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Джозефу Байдену провести совместный саммит с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время встречи с представителем американского аналитического центра Atlantic Council дипломатом Джоном Хербстом.

Ермак сказал, что Джозеф Байден и европейские лидеры сообщали о соблюдении принципа "ничего об Украине без Украины", поэтому теперь они консультируются с Киевом о дальнейших шагах.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену, и мы думаем, что это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, видеоконференцию между президентами Зеленским, Байденом и Путиным", — сказал глава Офиса президента Украины.

"Мы ждем реакции России, но наши партнеры в США восприняли предложение с интересом, — отметил Ермак. — Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию".

При этом в Кремле заявили, что Россия не будет обсуждать требования США об отводе военных подразделений от границы с Украиной и "возвращении войск" в казармы.

В то же время в РФ наблюдатели зафиксировали масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад.

Вопрос эскалации остается актуальным. Он стал одной из причин проведения новых переговоров между РФ и США в Женеве. По итогам встречи стороны ни к чему не пришли: РФ требует "железобетонных гарантий", что Украина не вступит в НАТО, в свою очередь США считают, что Россия не имеет права голоса в этом вопросе.