Путин решил встретиться с Эрдоганом после завершения Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин решил встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после возвращения с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил во время брифинга 27 января, что Путин принял приглашение Эрдогана.

"Они договорились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он (Путин - Delo.ua)обязательно воспользуется этим приглашением", – сказал Песков.

Главы двух государств еще не выбрали точную дату встречи. При этом Чавушоглу заявил, что Кремль проинформировал его о том, что она произойдет вскоре после Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Эрдоган приглашал в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, а накануне турецкий лидер сообщил, что сам посетит Украину, вероятно, в феврале.

Визит Эрдогана в Украину в начале 2022 года анонсировал еще в декабре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом сам Эрдоган уже неоднократно заявлял о готовности стать посредником между Украиной и Россией.

По словам турецкого лидера, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с российским президентом Владимиром Путиным.

Он также заявлял, что Турция готова взять на себя любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной как дружественное обеим этим странам государство, равно как и член НАТО.