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Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы, — Зеленский
Глава Турции Реджеп Эрдоган ввел запрет на проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.
"Спасибо нашему другу, президенту Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. За запрет на проход российских военных кораблей в Черное море", — написал глава государства.
Кроме того, как сообщил Зеленский, Украина получит от Турции весомую военную и гуманитарную помощь.
Напомним, ранее Эрдоган неоднократно поддерживал Украину, и еще до вторжения РФ в нашу страну предлагал организовать переговоры между Зеленским и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.