Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы, — Зеленский

Глава Турции Реджеп Эрдоган ввел запрет на проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Спасибо нашему другу, президенту Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. За запрет на проход российских военных кораблей в Черное море", — написал глава государства.

Кроме того, как сообщил Зеленский, Украина получит от Турции весомую военную и гуманитарную помощь.

Напомним, ранее Эрдоган неоднократно поддерживал Украину, и еще до вторжения РФ в нашу страну предлагал организовать переговоры между Зеленским и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Тем временем Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.