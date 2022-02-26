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Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы, — Зеленский

Турция запретила проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы, — Зеленский
Зеленский поблагодарил Эрдогана за мощную поддержку Украине. Фото: Офис президента

Глава Турции Реджеп Эрдоган ввел запрет на проход российских боевых кораблей через Черноморские проливы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Спасибо нашему другу, президенту Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. За запрет на проход российских военных кораблей в Черное море", — написал глава государства.

Кроме того, как сообщил Зеленский, Украина получит от Турции весомую военную и гуманитарную помощь.

Напомним, ранее Эрдоган неоднократно поддерживал Украину, и еще до вторжения РФ в нашу страну предлагал организовать переговоры между Зеленским и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. 

Тем временем Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Вита Молодан