Эксперт предупреждает украинцев о снижении качества поддельного топлива

Директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн заявляет, что с началом войны качество поддельного топлива, которое ранее и так было низкого качества, стало еще ниже. Об этом Куюн написал на своем Facebook.

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По словам эксперта, раньше изготовители поддельного бензина зарабатывали на продаже топлива в обход налогов. И им удавалось производить бензин довольно неплохого качества.

"Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты. Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит, как товарный — 39–42 грн/л", — пишет Куюн.

Он отмечает, что раньше для производства суррогатного бензина А-95 использовали бензин А-92, в котором повышали октановое число с помощью реактивов, которые завозили из России и Беларуси, как "растворителей". Однако сейчас производители суррогата утратили возможность завозить эти компоненты.

Сейчас в качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт), который в достаточно больших количествах производят в Украине.

Эксперт отмечает, что бензин из более 30% биоэтанола, так называемое альтернативное топливо, довольно широко распространен в мире и регламентируется законодательством. Однако альтернативное топливо по своим эксплуатационным показателям должно быть не хуже стандартных бензинов.

"То есть потребитель не должен ощущать разницы, что у него в баке. Государство стимулировало выпуск этого горючего пониженной ставкой акциза. Но сейчас для производства такого горючего и просто для "бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме базовых компонентов это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Их тоже нет. Европейские поставщики подняли цены и пригласили забирать товар самовывозом из Германии", — пишет Куюн.

Он отмечает, что именно из-за вышеуказанных причин качество суррогатного бензина сейчас очень низкое.

"Чувствуют это и потребители: очередей за "альтернативой" не наблюдается даже на фоне жесткого дефицита. Поэтому интересуйтесь, откуда топливо, не торопитесь заправлять полный бак, попробуйте. Точно не стоит заправлять горючее "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать. Длительное хранение нежелательно"", — отмечает эксперт.

Напомним, на украинских АЗС продолжается дефицит топлива.

Эксперты считают, что дефицит вызван ажиотажным спросом на бензин со стороны водителей, который был спровоцирован информационной кампанией участников топливного рынка.

В свою очередь в СНБО отмечают, что дефицит случился по причине того, что компании, занимающиеся поставкой бензина, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Отметим, что Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.