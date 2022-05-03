Експерт попереджає українців про зниження якості підробленого пального

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляє, що з початком війни якість підробленого пальне, яке раніше і так було низької якості, стало ще нижчою. Про це Куюн написав на своєму Facebook.

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За словами експерта, раніше виробники підробленого бензину заробляли на продажі палива в обхід податків. І їм вдавалося виробляти бензин досить непоганої якості.

"Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанопідвищуючі компоненти. Наразі вартість газового конденсату досягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпалива. Стабільний бензин коштує, як товарний – 39–42 грн/л", — пише Куюн.

Він зазначає, що раніше для виробництва сурогатного бензину А-95 використали бензин А-92, в якому підвищували октанове число за допомогою реактивів, які завозили з Росії та Білорус,і як "розчинників". Проте зараз виробники сурогату втратили можливість завозити ці компоненти.

Зараз як октанопідвищуючий компонент використовується біоетанол (зневоднений спирт), який у досить великих кількостях виробляють в Україні.

Експерт зазначає, що бензин із понад 30% біоетанолу, так зване альтернативне паливо, досить широко поширений у світі та регламентується законодавством. Проте альтернативне паливо за своїми експлуатаційними показниками має бути не гіршим за стандартні бензини.

"Тобто споживач не повинен відчувати різниці, що в нього в баку. Держава стимулювала випуск цього пального зниженою ставкою акцизу. Але зараз для виробництва такого пального і просто для "бодяги" зі спиртом немає всіх складових. Крім базових компонентів це паливо також вимагає" пакет стабілізуючих присадок для запобігання його швидкому псуванню (розшарування). Їх теж немає. Європейські постачальники підняли ціни і запросили забирати товар самовивозом з Німеччини", — пише Куюн.

Він зазначає, що саме через вищевказані причини якість сурогатного бензину зараз дуже низька.

"Відчувають це і споживачі: черг за "альтернативою" не спостерігається навіть на тлі жорсткого дефіциту. Тому цікавтеся, звідки паливо, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте. Точно не варто заправляти пальне "спиртовим" бензином, якщо не збираєтеся його швидко використати. Тривале зберігання не бажане", — зазначає експерт.

Нагадаємо, на українських АЗС продовжується дефіцит палива.

Експерти вважають, що дефіцит викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, який у свою чергу був спровокований інформаційною кампанією учасників паливного ринку.

В РНБО зазначають, що дефіцит трапився через те, що компанії, які займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів.

Зазначимо, що Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж палива в одні руки.