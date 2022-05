Ціни на бензин суттєво зросли з моменту скасування держрегулювання. Де в Києві можна заправитися

З моменту скасування державного регулювання ціни на українські АЗС суттєво зросли. Заправитися у Києві можна на кількох АЗС. Про це Delo.ua повідомили у кол-центрах мереж АЗС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, в кол-центрі мережі АЗС ОККО Delo.ua повідомили, що бензин А-95 є всього на одній столичній заправці за адресою вул. Володимира Брожка 21 б. Придбати бензин можна лише через додаток Fishka обсягом до 15 літрів. Ціна бензину А-95 51 грн/л.

"Ми очікуємо на постачання до кінця тижня, але нічого гарантувати не можемо", - сказали в кол-центрі.

Дизельне паливо в мережі АЗС ОККО є в наявності на АЗС за адресою Юрія Іллєнка 48а, Харківське шосе 20, Наддніпрянське шосе 10, Милославська 2а, Нижній Вал 3, Богатирська 32 а, Володимира Брожка 21 б, Романа Шухевича 3 Ціна літра дизпалива – 57 гривень.

У кол-центрі зазначили, що ситуація на АЗС може змінюватись і порадили дзвонити на АЗС та уточнювати наявність палива перед відвідуванням заправки.

Директор з маркетингу компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук повідомив Delo.ua, що на АЗС у столиці на правому березі на вул. Теліги, 12 б є в наявності дизпаливо Євро PLUS, по вул. Лугова 13 б є дизпаливо Євро PLUS, по вул. Володимира Брожка, 38 є бензин А-95 Євро PLUS та дизпаливо Євро PLUS, по вул. Жуковського 22 є автогаз, по проспекту Романа Шухевича 9 є дизпаливо Євро PLUS, по проспекту Романа Шухевича 15, є дизпаливо Євро PLUS та автогаз.

Ліміти на АЗС "БРСМ нафта" для бензину А-95 встановлені у 20 літрів, для дизпалива – 50 літрів, для автогазу – 30 літрів. Ціна бензину А-95 Євро PLUS 49,99 грн/л, дизпалива Євро PLUS – 54,99 грн/літр, автогазу – 39,99 грн/літр.

На АЗС мереж Sokar, KLO та "Укрнафта" бензину та дизпалива у вільному продажу немає.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.