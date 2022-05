Цены на бензин существенно выросли с момента отмены госрегулирования. Где в Киеве можно заправиться

С момента отмены государственного регулирования цены на украинских АЗС существенно выросли. Заправится в Киеве можно на нескольких АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в колл-центрах сетей АЗС.

Так в колл-центре сети АЗС ОККО Delo.ua сообщили, что бензин А-95 есть всего на одной столичной заправке по адресу ул. Владимира Брожко 21 б. Приобрести бензин можно только через приложение Fishka в объеме до 15 литров. Цена бензина А-95 51 грн/л.

"Мы ожидаем поставок до конца недели, но ничего гарантировать не можем", - сказали в колл-центре.

Дизельное топливо в сети АЗС ОККО есть в наличии на АЗС по адресу Юрия Ильенка 48а, Харьковское шоссе 20, Надднипрянское шоссе 10, Милославская 2а, Нижний Вал 3, Богатырская 32 а, Владимира Брожко 21 б, Романа Шухевича 32, Броварской проспект 20 б. Цена литра дизтоплива - 57 гривен.

В колл-центре отметили, что ситуация на АЗС может меняться и посоветовали звонить на АЗС и уточнять наличие топлива перед посещением заправки.

Директор по маркетинку компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук сообщил Delo.ua, что на АЗС в столице на правом берегу по ул. Телиги, 12 б есть в наличии дизтопливо Евро PLUS, по ул Луговая 13 б есть дизтопливо Евро PLUS, по ул. Владимира Брожко, 38 есть бензин А-95 Евро PLUS и дизтопливо Евро PLUS, по ул Жуковского 22 есть автогаз, по проспекту Романа Шухевича 9 есть дизтопливо Евро PLUS, по проспекту Романа Шухевича 15, есть дизтопливо Евро PLUS и автогаз.

Лимиты на АЗС "БРСМ нафта" для бензина А-95 установлены в 20 литров, для дизтоплива - 50 литров, для автогаза - 30 литров. Цена бензина А-95 Евро PLUS 49,99 грн/л, дизтоплива Евро PLUS - 54,99 грн/литр, автогаза - 39,99 грн/литр.

На АЗС сетей Sokar, KLO и "Укрнафта" бензина и дизтоплива в свободной продаже нет.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.