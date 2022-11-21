Суд скасував багатомільярдні штрафи АМКУ для "приватівців"

Господарський суд Києва на засіданні 2 листопада скасував штрафи на загальну суму 4,7 млрд гривень, котрі Антимонопольний комітет в березні 2021 року наклав на компанії “Укрнафта” та “Укртатнафта”. Про це йдеться в рішенні суду.

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АМКУ з'ясував, що 169 операторів АЗС, які володіли майже 25% заправок країни (1625 заправок країни), входили до проекту "АВІАС" та здійснювали торгівлю світлими нафтопродуктами через однойменну систему безготівкового розрахунку скретч-картками та паливними картками. Комітет також встановив, що зазначений проект є організованим, координованим та діє з метою узгодження цінової та торговельної поведінки учасників.

За результатами цього дослідження АМКУ і наклав 30 березня на ТОВ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у тому числі "Укрнафта") рекордний штраф загальною сумою 4,7 млрд гривень.

Суд вирішив, що комітет не встановив та не довів належним чином, що вищевказані компанії якимось чином координували чи узгоджували свої дії та цінову політику на ринку.

"Адже з огляду на публічність та відкритість інформації про роздрібні ціни на інформаційних табло АЗС, офіційному сайті тощо, встановлення саме по собі схожих цін в однакові проміжки часу не може свідчити про налагоджену координацію поведінки та своєчасний обмін актуальною інформацією, а отже і не може свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій", - сказано в рішенні суду.

З огляду на публічність та відкритість інформації про роздрібні ціни на інформаційних табло АЗС, що обумовлено специфікою ринку, можливою є оперативна одностороння реакція конкурентів на зміну цін один одним без будь-яких контактів чи домовленостей між ними, і жоден з таких гравців ринку не мас можливості перешкодити конкуренту змінювати роздрібну ціну аналогічним чином.

З огляду на це Суд вирішив скасувати рішення АМКУ про накладення штрафів в 4,7 млрд гривень на компанії афільовані з групою "Приват".

Нагадаємо, 30березня 2021 року АМКУ встановив, що ряд 169 операторів АЗС входили в проект "Авіас", а їх роботу координував центр в Дніпрі. В проекті брали участь 1625 АЗС, або майже 25% усіх АЗС, котрі є в Україні. За результатами дослідження АМКУ вирішив накласти рекордні штрафи на загальну суму 4,7 млрд гривень. Водночас опитані Delo.ua експерти зазначали, що "Приват" не буде платити ці штрафи та намагатиметься оскаржити рішення антимонопольного комітету в суді.

7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС. Водночас держава матиме змогу посилити свої позиції на ринку паливного ритейлу.