Суд отменил многомиллиардные штрафы АМКУ для "приватовцев"

Хозяйственный суд Киева на заседании 2 ноября отменил штрафы на общую сумму 4,7 млрд. гривен, которые Антимонопольный комитет в марте 2021 года наложил на компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Об этом говорится в решении суда.

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АМКУ выяснил, что 169 операторов АЗС, владевших почти 25% заправок страны (1625 заправок страны), входили в проект "АВИАС" и осуществляли торговлю светлыми нефтепродуктами через одноименную систему безналичного расчета скретч-картами и топливными картами. Комитет также установил, что этот проект является организованным, координированным и действует с целью согласования ценового и торгового поведения участников.

По результатам этого исследования АМКУ и наложил 30 марта на ООО "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе "Укрнафта" ") рекордный штраф на общую сумму 4,7 млрд гривен.

Суд решил, что комитет не установил и не доказал должным образом, что вышеуказанные компании каким-либо образом координировали или согласовывали свои действия и ценовую политику на рынке.

"Ведь учитывая публичность и открытость информации о розничных ценах на информационных табло АЗС, официальном сайте и т.п., установление само по себе схожих цен в одинаковые промежутки времени не может свидетельствовать о налаженной координации поведения и своевременном обмене актуальной информацией, а значит и не может свидетельствовать о наличии антиконкурентных согласованных действий", - говорится в решении суда.

Учитывая публичность и открытость информации о розничных ценах на информационных табло АЗС, что обусловлено спецификой рынка, возможна оперативная односторонняя реакция конкурентов на изменение цен друг другом без каких-либо контактов или договоренностей между ними, и ни один из таких игроков рынка не имел возможности помешать конкуренту изменять розничную цену аналогичным образом.

Учитывая это, Суд решил отменить решение АМКУ о наложении штрафов в 4,7 млрд гривен на компании аффилированные с группой "Приват".

Напомним, 30 марта 2021 года АМКУ установил, что ряд 169 операторов АЗС входили в проект "Авиас", а их работу координировал центр в Днепре. В проекте принимали участие 1625 АЗС, или почти 25% всех имеющихся в Украине АЗС. По результатам исследования АМКУ решил наложить рекордные штрафы на общую сумму 4,7 млрд. гривен. В то же время, опрошенные Delo.ua эксперты отмечали, что "Приват" не будет платить эти штрафы и будет пытаться обжаловать решение антимонопольного комитета в суде.

7 ноября предприятия "Укрнефть" и "Укртатнефть", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС. В то же время государство сможет усилить свои позиции на рынке топливного ритейла .