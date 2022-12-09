Паркан, що 7 років "захищав" активи Коломойського в офісі "Укрнафти", почали демонтувати

В Києві 9 грудня робітники розпочали демонтаж паркану навколо головного офісу "Укрнафти". Огорожу встановили в 2015 році "для захисту активів" тодішнього власника Ігоря Коломойского.

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Про це повідомляє видання Forbes.

Будівлю обмотали спеціальною "відгороджувальною" стрічкою. Спеціалісти демонтують залізний паркан по частинам.

Один із працівників повідомив, що огорожу хотіли прибрати ще днем раніше, але визнали, що монтаж якісний, тому доведеться витратити більше часу та сил, щоб його прибрати.

Нагадаємо, активи "Укрнафти" та ще чотирьох компаній офіційно передали в управління Міністерства оборони 7 листопада. Напередодні повідомлялося, що підприємства, повʼязані з Коломойським, Жеваго, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять у власність держави.

Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

В середині листопада "Укрнафта" отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків.