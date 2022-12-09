Забор, 7 лет "защищавший" активы Коломойского в офисе "Укрнафты", начали демонтировать

В Киеве 9 декабря рабочие приступили к демонтажу забора вокруг головного офиса "Укрнафты". Забор установили в 2015 году "для защиты активов" тогдашнего владельца Игоря Коломойского.

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Об этом сообщает издание Forbes.

Здание обмотали специальной "отградительной" лентой. Специалисты демонтируют железный забор по частям.

Один из работников сообщил, что ограждение хотели убрать еще днем раньше, но признали, что монтаж качественный, поэтому придется потратить больше времени и сил, чтобы его убрать.

Напомним, активы "Укрнафты" и еще четырех компаний официально передали в управление Министерства обороны 7 ноября. Накануне сообщалось, что предприятия, связанные с Коломойским, Жеваго, Богуслаевым и Григоришиным, переходят в собственность государства.

Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

В середине ноября "Укрнафта" получила нового руководителя и возобновила работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, которая продолжалась под наблюдением силовиков.