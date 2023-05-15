Валютный рынок стремится к полному равновесию. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

На сегодняшний день на валютном рынке Украины установилось затишье. Будет оно и на этой неделе: курсовые колебания по доллару в банках и на черном рынке (оба курса практически сравнялись) не выйдут за пределы 37,3-37,9 грн/$, а по евро – 40,9-41,5 грн/ €. Причиной затишья является то, что предложение на наличном рынке почти полностью гасит спрос.

С другой стороны, Нацбанк уже не так остро нуждается в интервенциях, сокращая международные резервы, поскольку на межбанке заметна повышенная активность продавцов. И это при том, что запасов у Нацбанка вполне хватает даже для успокоения теоретического ажиотажа.

На фоне дальнейшего снижения объемов продаж валюты Нацбанком, например, по итогам апреля, международные резервы Украины выросли на 13%. По состоянию на 1 мая они составили $35,9 млрд. Этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (8-12 мая) Нацбанк приобрел на межбанке $16,47 млн, а продал $552,21 млн, зайдя в "минус" по резервам на $535,74 млн. Эта сумма покупки стала в этом году максимальной. Меньше НБУ приобрел разве что на прошлой неделе – $15,87 млн.

Таким образом, с начала года Нацбанк суммарно приобрел на МБВР $97,32 млн, а реализовал более $9,444 млрд.

"Обратим внимание, что в Украине приостановился вывод валюты экспортерами через зерновые. Платежный баланс у нас улучшился. Если в январе интервенции НБУ составляли "минус" $3,1 млрд, то сейчас - "минус" $1,27 млрд", - говорит в комментарии нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Эксперт подразумевает прекращение работы "схем" по "черному зерну", когда на протяжении прошлого года украинское зерно продавалось на экспорт по более низким ценам по сравнению с мировыми. В прошлом месяце парламентская ВСК действительно пришла к выводу о наличии "схем".

В Раде поняли, что речь идет о классической "схеме" с открытием фиктивных фирм на подставных лиц, когда торговлей занимаются компании, цель которых продать зерно и закрыться до момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки.

Григорий Кукуруза убежден, что эти выводы, обратив внимание правоохранителей, дали свои плоды, что и повлекло большее поступление валюты в Украину.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе на рынке не произошло никаких ощутимых изменений, в среднем в банках по Украине доллар существенно подорожал: если в понедельник, 8 мая, курс составлял 37,35-37,75 грн/$, то в воскресенье, 14 мая, – 37, 4-37,82 грн/$. Евро же в банках, напротив, потеряло в цене: в начале прошлой недели курс составлял 41-41,6 грн/ € , а в конце – 41-41,49 грн/ €.

На черном рынке были более видны колебания. Если в понедельник курс доллара составлял 37,6-37,56 грн/$, то во вторник уже 37,7-37,75 грн/$, но затем начался плавный спуск, а уже в воскресенье стоимость "американца" дошла с несущественным расширением спреда до 37,65-37,75 грн/$.

Евро же на черном рынке плавно подешевел гораздо сильнее. Если в начале недели курс составлял 41,37–41,53, то в воскресенье – 41,05–41,25 грн/ €.

"По наличному рынку все без существенных изменений. Как мы видели в течение прошлой недели, того же и следует ожидать следующей", – подтверждает наше мнение Григорий Кукуруза.