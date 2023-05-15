Валютний ринок прямує до цілковитої рівноваги. Яким буде курс долара і євро цього тижня

На сьогоднішній день на валютному ринку України встановилося затишшя. Буде воно й цього тижня: курсові коливання по долару в банках і на чорному ринку (обидва курси практично зрівнялись) не вийдуть за межі 37,3-37,9 грн/$, а по євро – 40,9-41,5 грн/€. Причиною затишшя є те, що пропозиція на готівковому ринку майже цілком гасить попит.

З іншого боку, Нацбанк вже не так гостро потребує інтервенцій, скорочуючи міжнародні резерви, оскільки на міжбанку помітна підвищена активність продавців. І це при тому, що запасів у Нацбанку цілком вистачає навіть на заспокоєння теоретичного ажіотажу.

На тлі подальшого зниження обсягів продажу валюти Нацбанком, наприклад, за підсумками квітня, міжнародні резерви України зросли на 13%. Станом на 1 травня вони становили $35,9 млрд. Цей показник став рекордним за останні 11 років.

Як пройшли торги на міжбанку

Протягом минулого тижня (8-12 травня) Нацбанк придбав на міжбанку $16,47 млн, а продав $552,21 млн, зайшовши в "мінус" по резервах на $535,74 млн. Ця сума купівлі стала в цьому році максимальною. Менше НБУ придбав хіба позаминулого тижня – $15,87 млн.

Таким чином з початку року Нацбанк сумарно придбав на МБВР $97,32 млн , а реалізував понад $9,444 млрд .

"Зверну увагу, що в Україні призупинилося виведення валюти експортерами через зернові. Платіжний баланс у нас покращився. Якщо в січні інтервенції НБУ складали "мінус" $3,1 млрд, то зараз – "мінус" $1,27 млрд", – каже в коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Експерт має на увазі припинення роботи "схем" по "чорному зерну", коли впродовж минулого року українське зерно продавалося на експорт за суттєво нижчими цінами у порівнянні зі світовими. Минулого місяця парламентська ТСК справді дійшла висновку щодо наявності "схем".

У Раді зрозуміли, що йдеться про класичну "схему" з відкриттям фіктивних фірм на підставних осіб, коли торгівлею займаються компанії, мета яких продати зерно і закритися до моменту, поки не настане строк повернення валютної виручки.

Григорій Кукуруза переконаний, що ці висновки, звернувши увагу правоохоронців, дали свої плоди, що і спричинило більше надходження валюти в Україну.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня на ринку не відбулося жодних відчутних змін, в середньому в банках по Україні долар несуттєво подорожчав: якщо в понеділок, 8 травня, курс складав 37,35-37,75 грн/$, то в неділю, 14 травня, – 37,4-37,82 грн/$. Євро ж у банках, навпаки, втратило в ціні: на початку минулого тижня курс складав 41-41,6 грн/€, а наприкінці – 41-41,49 грн/€.

На чорному ринку були більш видимі коливання. Якщо в понеділок курс долара складав 37,6-37,56 грн/$, то у вівторок вже 37,7-37,75 грн/$, але опісля розпочався плавний спуск, а вже в неділю вартість "американця" дійшла з несуттєвим розширенням спреду до 37,65-37,75 грн/$.

Євро ж на чорному ринку плавно здешевшав набагато сильніше. Якщо на початку тижня курс складав 41,37-41,53, то в неділю – 41,05-41,25 грн/€.

"По готівковому ринку все без суттєвих змін. Як ми бачили протягом минулого тижня, того ж і варто очікувати наступного", – підтверджує нашу думку Григорій Кукуруза.