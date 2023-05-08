Курс знову нижчий за 38 грн/дол. Що очікує валютний ринок до літа

Попит на готівковому ринку майже зрівнявся з пропозицією, а міжбанк вже не так гостро потребує інтервенцій. Тому валютний ринок входить у період затишшя, який може тривати кілька місяців.

На думку фінансових аналітиків, готівковий курс у найближчий місяць-півтора буде рухатися у коридорі 37-38 грн/дол. При цьому пропозиція валюти з боку населення практично повністю гасить попит. Щодо міжбанківського ринку, то на ньому помітна підвищена активність продавців, що дозволяє Нацбанку не спалювати міжнародні резерви. Хоча запасів НБУ вистачить із надлишком, щоб перекрити ажіотаж на міжбанку, якщо шось таке раптом станеться.

Готівкових доларів багато не буває

З 29 квітня готівковий курс увійшов до фарватеру, який обмежений діапазоном 37,4-38 грн/дол. А до кінця першого тижня травня національна валюта зміцнилася до 37,3-37,8 грн/дол.

На готівковий ринок продовжують прибувати продавці. За даними НБУ, у березні та квітні обсяг проданої безготівкової валюти склав 1,2 млрд дол. (щомісяця). При цьому населення купило 1,5 млрд дол. та 1,4 млрд дол. відповідно. А негативне сальдо операцій із купівлі-продажу готівкової валюти у квітні скоротилося до 0,2 млрд дол. Для порівняння, у січні сальдо було "мінус" 0,56 млрд дол.

"Приплив готівкової валюти, як і раніше, забезпечують тримісячні конвертаційні депозити. Разом з тим, НБУ 21 квітня злегка послабив нормативи на продаж готівкової валюти. Поточні ліміти дозволяють банкам мати надлишкову пропозицію готівки для підтримки курсу", – пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукурудза.

Крім того, нагадаємо, що з 7 квітня діють нові умови для банків при купівлі депозитних сертифікатів. Стандартні сертифікати overnight мають дохідність 20% (було 23%), а нові тримісячні депсертифікати під 25% доступні лише тим банкам, які будуть демонструвати суттєвий приріст портфеля гривневих депозитів фізосіб строком від 3 місяців. У перспективі це має забезпечити перетікання коштів фізосіб з рахунків до запитання на строкові депозити.

Як нові правила вплинули на зростання обсягу вкладів сказати поки що складно, оскільки результати роботи банків за квітень ще не оприлюднені. Але ставки за гривневими депозитами продовжують зростати.

Український індекс ставок за депозитами фізосіб (UIRD) у гривні

Дохідність станом на 6-місячні депозити 9-місячні депозити 12-місячні депозити 02.01.2023 12,71% 12,49% 13,43% 05.05.2023 14,18% 13,16% 14,97%

Також банки стали активнішими на внутрішньому ринку запозичень. Банківський портфель ОВДП з січня до травня зріс на 11% до 540 млрд грн. Тобто обсяг вільної гривні, яка може виплеснутися на валютний ринок, скорочується. Хоча, за даними НБУ, у банків, як і раніше, профіцит ліквідності в сумі близько 500 млрд грн.

Дані НБУ

До валютної лібералізації залишилося зовсім небагато

На міжбанківському валютному ринку також намітилася стабілізація. У квітні НБУ витратив на інтервенції 1,4 млрд дол. Це на 300 млн дол. менше, ніж у березні та у 2,3 рази менше, ніж у січні. У квітні зріс продаж безготівкової валюти, що дозволило Нацбанку заощадити міжнародні резерви.

Незважаючи на проблеми з експортом української продукції, який заблокували кілька країн ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина), аграрії продовжують посівну. На її фінансування їм потрібні гроші, що, у свою чергу, підштовхує фермерів до продажу валютної виручки.

Поліпшення ситуації на міжбанку та надходження від міжнародних партнерів (у квітні на рахунки НБУ прийшло близько 5,8 млрд дол.) дозволило Нацбанку до травня наростити резерви до 11-річного максимуму – 35,9 млрд дол.

Серед ризиків, що залишаються для валютного ринку та курсу, це погіршення ситуації з українським агроекспортом та зрив "зернової угоди", термін дії якої спливає 18 травня. І поки що її продовження під питанням. Міжбанк може зіткнутися зі скороченням пропозиції валюти, що змусить Нацбанк нарощувати інтервенції. Але з урахуванням накопичених резервів для НБУ це проблемою не стане.

Водночас з'явилися надії на поліпшення загальної ситуації в економіці. Згідно з оновленим прогнозом НБУ, зростання ВВП України у 2023 році прискориться з 0,3% до 2%, а темпи інфляції, навпаки, сповільняться з 18,7% до 14,8%. На тлі таких очікувань Нацбанк знову заговорив про валютну лібералізацію.

Дані НБУ

"Здебільшого курсова стійкість забезпечується жорсткими валютними обмеженнями. Ефективність останніх з часом послаблюється, а їх обмежувальний вплив на економічну активність, навпаки, посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим", – заявив голова НБУ Андрій Пишний.