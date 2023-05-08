Курс снова ниже 38 грн/долл. Что ожидает валютный рынок до лета

Спрос на наличном рынке почти сравнялся с предложением, а межбанк уже не так остро нуждается в интервенциях. Поэтому валютный рынок входит в период затишья, который может продлиться пару месяцев.

По мнению финансовых аналитиков, наличный курс в ближайший месяц-полтора будет двигаться в коридоре 37-38 грн/долл. При этом предложение валюты со стороны населения уже практически полностью погашает спрос. Что касается межбанковского рынка, то на нем заметна повышенная активность продавцов, что позволяет Нацбанку не сжигать международные резервы. Хотя запасов НБУ хватит с избытком, чтобы перекрыть ажиотаж на межбанке, если такой случится.

Наличных долларов много не бывает

C 29 апреля наличный курс вошел в фарватер, который ограничен диапазоном 37,4-38 грн/долл. А к концу первой недели мая национальная валюта укрепилась до 37,3-37,8 грн/долл.

На наличный рынок продолжают прибывать продавцы. По данным НБУ, в марте и апреле объем проданной безналичной валюты составил 1,2 млрд долл. (ежемесячно). При этом население купило 1,5 млрд долл. и 1,4 млрд долл. соответственно. А отрицательное сальдо операций по покупке-продаже наличной валюты в апреле сократилось до 0,2 млрд долл. Для сравнения, в январе сальдо было "минус" 0,56 млрд долл.

"Приток наличной валюты по-прежнему обеспечивают трехмесячные конвертационные депозиты. Вместе с тем, НБУ 21 апреля слегка ослабил нормативы на продажу наличной валюты. Текущие лимиты позволяют банкам иметь избыточное предложение наличных для поддержания курса", – объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Кроме того, напомним, что с 7 апреля действуют новые условия для банков при покупке депозитных сертификатов. Стандартные сертификаты overnight имеют доходность 20% (было 23%), а новые трехмесячные депсертификаты под 25% доступны только тем банкам, которые будут демонстрировать существенный прирост портфеля гривневых депозитов физлиц сроком от 3 месяцев. В перспективе это должно обеспечить переток средств физлиц со счетов до востребования на срочные депозиты.

Как новые правила повлияли на рост объема вкладов сказать пока сложно, поскольку результаты работы банков за апрель еще не обнародованы. Но ставки по гривневым депозитам продолжают расти.

Украинский индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD) в гривне

Доходность по состоянию на 6-месячные депозиты 9-месячные депозиты 12-месячные депозиты 02.01.2023 12,71% 12,49% 13,43% 05.05.2023 14,18% 13,16% 14,97%

Также банки стали более активными на внутреннем рынке заимствований. Банковский портфель ОВГЗ с января по май вырос на 11% до 540 млрд грн. То есть, объем свободной гривны, которая может выплеснуться на валютный рынок, сокращается. Хотя по данным НБУ, у банков по-прежнему профицит ликвидности в сумме около 500 млрд грн.

Данные НБУ

До валютной либерализации осталось совсем немного

На межбанковском валютном рынке тоже наметилась стабилизация. В апреле НБУ потратил на интервенции 1,4 млрд долл. Это на 300 млн долл. меньше, чем в марте и в 2,3 раза меньше, чем в январе. В апреле выросли продажи безналичной валюты, что позволило Нацбанку сэкономить международные резервы.

Несмотря на проблемы с экспортом украинской продукции, который заблокировали несколько стран ЕС (Польша, Словакия, Венгрия), аграрии продолжают посевную. На ее финансирование им нужны деньги, что, в свою очередь, подталкивает фермеров к продаже валютной выручки.

Улучшение ситуации на межбанке и поступления от международных партнеров (в апреле на счета НБУ пришло порядка 5,8 млрд долл.) позволило Нацбанку к маю нарастить резервы до 11-летнего максимума – 35,9 млрд долл.

Среди рисков, которые остаются для валютного рынка и курса, это ухудшение ситуации с украинским агроэкспортом и срыв "зернового соглашения", срок действия которого истекает 18 мая. И пока его продление под вопросом. Межбанк может столкнуться с падением предложения валюты, что вынудит Нацбанк наращивать интервенции. Но с учетом накопленных резервов, для НБУ это проблемой не станет.

В то же время, появились надежды на улучшение общей ситуации в экономике. По данным обновленного прогноза НБУ, рост ВВП Украины в 2023 году ускорится с 0,3% до 2%, а темпы инфляции, наоборот замедлятся с 18,7% до 14,8%. На фоне таких ожиданий Нацбанк вновь заговорил о валютной либерализации.

Данные НБУ

"В значительной степени курсовая устойчивость обеспечивается жесткими валютными ограничениями. Эффективность последних со временем ослабляется, а их ограничительное влияние на экономическую активность, напротив, усиливается. Поэтому проведение валютной либерализации в обозримой перспективе становится все более актуальным ", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.