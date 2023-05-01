Ослабления НБУ на рынке дают положительный эффект. Каким будет курс доллара в первую неделю мая

На валютном рынке доллар в течение прошлой недели пережил небольшое укрепление, причиной чего, вероятнее всего, стало решение НБУ от 21 апреля о смягчении ряда ограничений , чтобы укрепить положительные тенденции в наличном сегменте, способствовавшие существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом.

С того дня при расчете объема наличной инвалюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года, напоминает нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза. Иными словами, предложение увеличилось, а с ним сократились и цены.

"Я так понимаю, что кто-то из банков в системе мог подойти под наличные валютные лимиты, поэтому НБУ именно для них и расширил лимиты. Хотя в целом по системе запас был еще существенным. После решения – сразу в тот же день – началось несущественное укрепление гривны", – говорит он. И если сейчас курс укрепился на уровне 37,7-37,9 грн/$, то такой же курс следует ожидать и на этой неделе.

Что касается евро, который закрепился в коридоре 41,1-41,7 грн/ €, то для этой недели этот коридор так же будет действительным. Если колебания и будут, то очень несущественны. "Для отклонений на валютном рынке я пока не вижу никаких оснований. Унификация карточного, наличного и межбанковского курса произошла почти до конца", - добавил экономист.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (24-28 апреля) НБУ на межбанковском валютном рынке приобрел всего лишь $2,68 млн, хотя эта сумма и стала самой большой за два месяца, когда он за первую неделю марта купил $6,55 млн. В течение той недели Нацбанк продал на межбанке $444,74 млн, зайдя таким образом в "минус" на $442,06 млн.

В целом же с начала года регулятор купил на межбанке $64,98 млн, а сократил резервы более чем на $8,552 млрд.

Курс в банках и на черном рынке

В банках в среднем по Украине в течение прошлой недели доллар несколько подешевел. Если в понедельник, 24 апреля, курс составлял 37,8–38,25 грн/$, то в воскресенье, 30 апреля, 37,5–37,95 грн/$. На черном рынке падение было более стремительным: если в понедельник доллар торговался на уровне 38-38,13 грн/$, то в конце недели котировки опустились до 37,77-37,85 грн/$.

Евро же в среднем по банкам вел себя стабильно. Если в понедельник курс составлял 41,2-41,8 грн/ € , то в воскресенье – 41,1-41,7 грн/ €. На черном рынке ситуация отличается. В понедельник средний курс составлял 41,55–41,7 грн/ €. К среде произошло падение до 41,3–41,5 грн/ €. Но к концу недели произошло плавное удорожание до 41,44-41,58 грн/ €.