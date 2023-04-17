Возврат к плавающему курсу валют не является вопросом ближайшей перспективы, – глава НБУ

В краткосрочной перспективе Национальный банк Украины не планирует приступать к переходу к большей гибкости в административных ограничениях и курсовой политике.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью информационному агентству "Интерфакс".

"Сегодня рынок балансируется исключительно за счет присутствия Национального банка, проблема беспрецедентных остатков на текущих счетах остается актуальной. Мы над этим работаем, видим сдвиги, но о результатах говорить рано. Соответственно переход к большей гибкости в этом аспекте не является вопросом ближайшей перспективы", – отметил Пышный.

НБУ своевременно выполнит структурный маяк программы сотрудничества с МВФ, разработав до конца июня 2023 года стратегию валютной либерализации и постепенного отказа от административных ограничений. Но регулятор сознательно не информирует, когда состоится пересмотр политики по курсу валют.

"Не дата определяет отказ от административных ограничений, все зависит от формирования необходимых предпосылок. И в этом вопросе мы открыто общаемся, какие именно предпосылки дают возможность говорить о введении плавающего курса и возвращении к свободному движению капитала", – отметил он.

Такие предпосылки, по словам Пышного, предусматривают связывание возникшего сейчас профицита ликвидности, который неравномерно распределен и преимущественно находится на счетах к вопросу.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют, что средний официальный курс американской валюты в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Отметим, что если в июне 2022 года разница между официальным и наличным курсом гривни к доллару достигала 28,5%, то в апреле 2023 года она находилась в диапазоне 2-4%.

Источник фото: ua.depositphotos.com