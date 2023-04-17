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Возврат к плавающему курсу валют не является вопросом ближайшей перспективы, – глава НБУ
В краткосрочной перспективе Национальный банк Украины не планирует приступать к переходу к большей гибкости в административных ограничениях и курсовой политике.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью информационному агентству "Интерфакс".
"Сегодня рынок балансируется исключительно за счет присутствия Национального банка, проблема беспрецедентных остатков на текущих счетах остается актуальной. Мы над этим работаем, видим сдвиги, но о результатах говорить рано. Соответственно переход к большей гибкости в этом аспекте не является вопросом ближайшей перспективы", – отметил Пышный.
НБУ своевременно выполнит структурный маяк программы сотрудничества с МВФ, разработав до конца июня 2023 года стратегию валютной либерализации и постепенного отказа от административных ограничений. Но регулятор сознательно не информирует, когда состоится пересмотр политики по курсу валют.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Не дата определяет отказ от административных ограничений, все зависит от формирования необходимых предпосылок. И в этом вопросе мы открыто общаемся, какие именно предпосылки дают возможность говорить о введении плавающего курса и возвращении к свободному движению капитала", – отметил он.
Такие предпосылки, по словам Пышного, предусматривают связывание возникшего сейчас профицита ликвидности, который неравномерно распределен и преимущественно находится на счетах к вопросу.
Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют, что средний официальный курс американской валюты в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Отметим, что если в июне 2022 года разница между официальным и наличным курсом гривни к доллару достигала 28,5%, то в апреле 2023 года она находилась в диапазоне 2-4%.
Источник фото: ua.depositphotos.com