Повернення до плаваючого курсу валют не є питанням найближчої перспективи, – голова НБУ

В короткостроковій перспективі Національний банк України не планує розпочинати перехід до більшої гнучкості в адміністративних обмеженнях та курсовій політиці.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс".

"Сьогодні ринок балансується виключно за рахунок присутності Національного банку, проблема безпрецедентних залишків на поточних рахунках залишається актуальною. Ми над цим працюємо, бачимо зрушення, але про результати говорити зарано. Відповідно перехід до більшої гнучкості в цьому аспекті, не є питанням найближчої перспективи", — зазначив Пишний.

НБУ своєчасно виконає структурний маяк програми співпраці з МВФ, розробивши до кінця червня 2023 року стратегію валютної лібералізації та поступової відмови від адміністративних обмежень. Але регулятор свідомо не інформує, коли відбудеться перегляд політики щодо курсу валют.

"Не дата визначає відмову від адміністративних обмежень, все залежить від формування необхідних передумов. І в цьому питанні ми відкрито спілкуємося, які саме передумови дають можливість говорити про введення плаваючого курсу та повернення до вільного руху капіталу", – зазначив він.

Такі передумови, за словами Пишного, передбачають зв'язування профіциту ліквідності, що виник зараз, який нерівномірно розподілений і переважно знаходиться на рахунках до запитання.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді прогнозують, що середній офіційний курс американської валюти у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Зауважимо, що якщо в червні 2022 року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то в квітні 2023 року вона перебувала в діапазоні 2–4%.

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