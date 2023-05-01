Послаблення НБУ на ринку дають позитивний ефект. Яким буде курс долара у перший тиждень травня

На валютному ринку долар протягом минулого тижня пережив невелике укріплення, причиною чому, найімовірніше, стало рішення НБУ від 21 квітня про пом'якшення низки обмежень , щоб зміцнити позитивні тенденції у готівковому сегменті, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом.

З того дня при розрахунку обсягу готівкової інвалюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року, нагадує у коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза. Інакше кажучи, пропозиція збільшилась, а з нею скоротились і ціни.

"Я так розумію, що хтось з банків у системі міг підійти під готівкові валютні ліміти, тому НБУ саме для них і розширив ліміти. Хоча в цілому по системі запас був ще суттєвим. Після рішення – відразу у той же день – почалося несуттєве укріплення гривні", – говорить він. І якщо зараз курс укріпився на рівні 37,7-37,9 грн/$, то такий же курс варто очікувати і цього тижня.

Що ж стосується євро, який закріпився в коридорі 41,1-41,7 грн/€, то для цього тижня цей коридор так само буде дійсним. Якщо коливання і будуть, то вкрай несуттєві. "Для відхилень на валютному ринку я наразі не бачу жодних підстав. Уніфікація карткового, готівкового і міжбанківського курсу відбулася майже остаточно", – додав економіст.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (24-28 квітня) НБУ на міжбанківському валютному ринку придбав усього лише $2,68 млн, хоча ця сума і стала найбільшою за два місяці, коли він за перший тиждень березня купив $6,55 млн. Протягом того тижні Нацбанк продав на міжбанку $444,74 млн, зайшовши таким чином в "мінус" на $442,06 млн.

Загалом же з початку року регулятор купив на міжбанку $64,98 млн, а скоротив резерви аж на понад $8,552 млрд.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках в середньому по Україні протягом минулого тижня долар дещо подешевшав. Якщо в понеділок, 24 квітня, курс складав 37,8-38,25 грн/$, то в неділю, 30 квітня, 37,5-37,95 грн/$. На чорному ринку падіння було більш стрімким: якщо в понеділок долар торгувався на рівні 38-38,13 грн/$, то наприкінці тижні котирування опустились до 37,77-37,85 грн/$.

Євро ж в середньому по банках поводився стабільно. Якщо в понеділок курс складав 41,2-41,8 грн/€, то в неділю – 41,1-41,7 грн/€. На чорному ринку ситуація відрізняється. У понеділок середній курс складав 41,55-41,7 грн/€. До середи відбулося падіння до 41,3-41,5 грн/€. Але до кінця тижня відбулося плавне здорожчання до 41,44-41,58 грн/€.