Кабмин предлагает отсрочить обязательность автогражданки для ветеранов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде отсрочить обязательное оформление автогражданки ветеранами. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 6 декабря под №12295. Об этом сообщают Министерство по вопросам ветеранов и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук .

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Документ предусматривает освобождение участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции достоинства на период действия военного положения от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто.

С января 2026 года предусмотрено освобождение таких лиц от уплаты страхового платежа по внутреннему договору автогражданки. То есть, его заключение все же станет для ветеранов обязательным, но будет бесплатным. Однако важно, что последнее условие будет действовать только в период текущего военного положения и в следующем году после его прекращения.

Отметим при этом, что в сообщении Мельничука используется формулировка "весь год (до 31 декабря) после его прекращения", а в сообщении Минветеранов - "в течение одного года после его прекращения", которые очевидным образом отличаются по сути. Сам документ пока не опубликован, но должен появиться на сайте Рады по ссылке.

Как объясняют в Минветеранов, сейчас ветераны, лично управляющие принадлежащими им авто, освобождаются от обязательной автогражданки. Однако после вступления в силу норм нового закона об ОСАГО уже с 1 января 2025 года им придется оформлять автогражданку, если парламент законопроект №12295 не успеет одобрить в течение декабря.

При этом проект закона дает Кабмину три месяца на обеспечение создания механизма передачи Моторному (транспортному) страховому бюро информации из реестров баз данных, необходимой для подтверждения принадлежности лиц к указанным выше категориям граждан и регистрации автомобилей за такими лицами.