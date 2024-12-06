Кабмін пропонує відтермінувати обов'язковість автоцивілки для ветеранів

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді відтермінувати обов'язкове оформлення автоцивілки ветеранами. Відповідний законопроєкт було зареєстровано в парламенті 6 грудня за №12295. Про це повідомляють Міністерство з питань ветеранів та представник уряду в парламенті Тарас Мельничук .

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Документ передбачає звільнення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції гідності на період дії воєнного стану від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.

З січня 2026 року передбачено звільнення таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором автоцивілки. Тобто, його укладення все ж стане для ветеранів обов'язковим, але буде безкоштовним. Однак важливо, що остання умова діятиме тільки у період поточного воєнного стану та ще наступного року після його припинення.

Зазначимо при цьому, що в повідомленні Мельничука використовується формулювння "весь рік (до 31 грудня) після його припинення", а в повідомленні Мінветеранів - "впродовж одного року після його припинення", що очевидним чином відрізняються за суттю. Сам документ наразі не опубліковано, але він має з'явитися на сайті Ради за посиланням.

Як пояснюють у Мінветеранів, зараз ветерани, які особисто керують належними їм авто, звільняються від обов’язкової автоцивілки. Проте після вступу у дію норм нового закону про ОСЦПВ вже з 1 січня 2025 року їм доведеться оформлювати автоцивілку, якщо парламент законопроєкт №12295 не встигну схвалити протягом грудня.

При цьому проєкт закону дає Кабміну три місяці на забезпечення створення механізму для передачі Моторному (транспортному) страховому бюро інформації з реєстрів баз даних, необхідної для підтвердження належності осіб до зазначених вище категорій громадян та реєстрації автомобілів за такими особами.