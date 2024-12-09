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В Україні електронні договори "автоцивілки" укладатимуть за новими правилами
Національний банк встановив порядок підписання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників наземних транспортних засобів, укладеного у формі електронного документа.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладений у формі електронного документа, або його індивідуальна частина повинен містити:
- електронний підпис споживача з урахуванням вимог законодавства України;
- кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи страховика або страхового посередника із кваліфікованою електронною позначкою часу (якщо використання іншого виду підпису не передбачено договором страхування, що є першим, основним або яким встановлюються ділові відносини).
Також регулятором встановлено вимоги щодо заборони надання споживачу паперової або електронної копії договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та додатків до нього замість оригінального примірника такого договору та додатків до нього.
Як пояснюють в НБУ, зазначені вимоги спрямовані на підвищення безпеки, прозорості та дотримання вимог Цивільного кодексу щодо письмової форми правочину під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у формі електронного документа.
Ці нормативні зміни затверджені постановою НБУ № 144 від 4 грудня 2024 року та почнуть діяти з 1 липня 2025 року.
Що передбачає закон про "автоцивілку"
Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.
Законом вносяться наступні зміни:
- поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).
- розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).
- вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.
- зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.
- запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.
- нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.
- після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.
- закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.
Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.