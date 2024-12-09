В Україні електронні договори "автоцивілки" укладатимуть за новими правилами

Національний банк встановив порядок підписання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників наземних транспортних засобів, укладеного у формі електронного документа.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладений у формі електронного документа, або його індивідуальна частина повинен містити:

електронний підпис споживача з урахуванням вимог законодавства України;

кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи страховика або страхового посередника із кваліфікованою електронною позначкою часу (якщо використання іншого виду підпису не передбачено договором страхування, що є першим, основним або яким встановлюються ділові відносини).

Також регулятором встановлено вимоги щодо заборони надання споживачу паперової або електронної копії договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та додатків до нього замість оригінального примірника такого договору та додатків до нього.

Як пояснюють в НБУ, зазначені вимоги спрямовані на підвищення безпеки, прозорості та дотримання вимог Цивільного кодексу щодо письмової форми правочину під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у формі електронного документа.

Ці нормативні зміни затверджені постановою НБУ № 144 від 4 грудня 2024 року та почнуть діяти з 1 липня 2025 року.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.